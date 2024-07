Xiaomi Band 9, Watch S4 Sport e Buds 5, l’ecosistema si allarga: immagini e data ufficiali

Sarà un’estate incandescente per Xiaomi, che a breve terrà un maxi-evento in cui vedremo presentati MIX Fold 4 e Redmi K70 Ultra, ma non solo: ci saranno anche Xiaomi Band 9, Watch S4 Sport e Buds 5. Non è un’indiscrezione, ma una certezza, perché la stessa compagnia di Lei Jun l’ha annunciato sui suoi canali con teaser che ne specificano la data di lancio assieme alle rispettive immagini render.

Xiaomi Band 9, Watch S4 Sport e Buds 5 stanno arrivando: tutto quello che sappiamo

Tolti gli smartphone, la protagonista sarà ovviamente Xiaomi Band 9, o Xiaomi Smart Band 9, che dir si voglia. Siamo ormai giunti alla nona generazione della celeberrima smartband di Xiaomi, anche se i dati di vendita ci dipingono uno scenario in cui braccialetti di questo tipo hanno sempre meno rilevanza.

Le immagini ci mostrano una Xiaomi Band 9 dalle forme canoniche, con il suo corpo rotondo e il nuovo cinturino con sgancio rapido che permette rapidamente di cambiarli e scegliere fra le varie proposte offerte. Non ne conosciamo ancora le specifiche, ma non ci aspettiamo grandi stravolgimenti, anche se sappiamo già che ci sarà anche una variante in ceramica, forse a tiratura limitata.

Chi preferisce gli smartwatch avrà il nuovo Xiaomi Watch S4 Sport, per la prima volta pensato per un pubblico propenso a prodotti più votati all’aspetto sportivo. Nelle immagini vediamo un quadrante rotondo con quella che appare come una corona rotante posta sulla destra con accenti arancioni sulla colorazione nera. Xiaomi preannuncia che avrà un telaio in titanio e una protezione con vetro zaffiro.

Nelle quattro colorazioni Moon Shadow Black, Snow Mountain White, Frost Blue e Titanium Gold, le cuffie true wireless Xiaomi Buds 5 completano il quadretto. L’appuntamento è fissato per il 19 luglio, giorno in cui scopriremo ufficialmente tutto ciò che ci sarà da sapere, in attesa di una loro disponibilità Global in Italia.

