Xiaomi 15 Ultra: il prossimo super flagship sarà anche GLOBAL?

Anche se ci stiamo ancora godendo le ultime novità della serie 14 (e sono in dirittura l’arrivo ben due smartphone pieghevoli) è già tempo di guardare al futuro della gamma. Siete curiosi di sapere se Xiaomi 15 Ultra arriverà anche in versione Global? Una certificazione lo svela fin da ora, ma per il debutto sul mercato bisognerà pazientare parecchio.

Xiaomi 15 Ultra anche in versione Global? La risposta da una certificazione

Crediti: Xiaomi

Al MWC 2024 Xiaomi ha presentato il modello 14 insieme alla variante premium 14 Ultra; non c’è una conferma ufficiale ma non è da escludere che possa continuare con questa strategia. Il MWC 2025 è il palcoscenico perfetto per lanciare le ultime novità tech e Xiaomi 15 fa sicuramente gola. Insieme a quest’ultimo potrebbe trovare spazio anche Xiaomi 15 Ultra, ma al momento è solo una voce di corridoio. Quello che è certo è che il prossimo dispositivo Ultra arriverà nel corso del 2025 e c’è una buona notizia per noi occidentali. Proprio come avvenuto con l’attuale 14 Ultra anche Xiaomi 15 Ultra sarà lanciato in versione Global.

Crediti: GizmoChina

La “conferma” arriva dalla certificazione IMEI dove lo smartphone compare sia con il nome commerciale che con varie sigle. 25010PN30C riguarda il mercato cinese, 25010PN30G fa riferimento alla versione Global, 25010PN30I indica il lancio in India. Di conseguenza, il top di gamma sarà distribuito in tutto il mondo. I numeri 2501 presenti nelle sigle dovrebbero indicare – come da tradizione per Xiaomi – il periodo d’uscita, in questo caso gennaio 2025.

Ciò rende più plausibile l’ipotesi del lancio internazionale al MWC del prossimo anno, ma ovviamente l’ultima parola spetta sempre a Xiaomi. Per ora non ci sono molti dettagli su Xiaomi 15 Ultra: sicuramente sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 4 e di recente hanno fatto capolino alcune indiscrezioni sul comparto fotografico. Nel frattempo, se volte saperne di più sulla serie 15, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak usciti finora.

