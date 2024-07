Xiaomi 15 Ultra potrebbe avere il sensore fotografico più grande di tutti

Aggiornamento 04/07: spuntano altri rumor sulla fotocamera di Xiaomi 15 Ultra, li trovate nell’articolo.

Di tutti i produttori che si sono cimentati nell’adozione del tanto chiacchierato sensore da 1″, Xiaomi è quella che si è rivelata più prolifica: prima 12S Ultra in Cina, poi anche 13 Pro e 13 Ultra per il mercato Global e più recentemente 14 Ultra. La compagnia ha ribadito la volontà di spingere in alto l’asticella, portando sul mercato quelle che sono le ultime innovazioni in termini hardware, specialmente quando si parla di fotocamera. E adesso si vocifera che il futuro Xiaomi 15 Ultra potrebbe essere il primo al mondo a sfoggiare un sensore M4/3.

Il primo smartphone con sensore M4/3 potrebbe essere il futuro Xiaomi 15 Ultra

And as per my findings, Xiaomi 15 Ultra will be the 1st smartphone to exceed the 1'inch main camera size. pic.twitter.com/oEqk8C9srR — Kartikey Singh (@That_Kartikey) May 16, 2024

La prima volta se n’era parlato in virtù di Xiaomi 14 Ultra, che si vociferava fosse stato testato anche in una versione dotata del primo sensore micro quattro terzi, mai visto su uno smartphone. Rispetto a uno da 1″, un sensore M4/3 significa che ha dimensioni full frame ma in rapporto 4:3, che in concreto significa un sensore più grande del +33% in termini di superfice, con conseguenti benefici in termini di luce acquisita. Non è un’innovazione di facile attuazione, perché un sensore più grande significa una fotocamera più ingombrante, aspetto che si scontra con la volontà di realizzare smartphone sottili e in cui la batteria non sia sacrificata.

Xiaomi ci starebbe ancora lavorando, quasi sicuramente in sinergia con Sony proprio come avvenuto prima col Sony IMX989 e poi col Sony LYT-900 da 1″, ma i tempi non sarebbero ancora maturi. L’aveva già anticipato Digital Chat Station: il sensore M4/3 da 1,33″ non sarebbe debuttato su Xiaomi 14 Ultra e così è stato, e bisognerà attendere “una sua versione potenziata nella prossima generazione“, in una finestra temporale verso il 2025 a bordo di Xiaomi 15 Ultra, nonostante altre indiscrezioni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️