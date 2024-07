Tandem OLED, tantissima batteria e RAM: come sarà Xiaomi 15 Ultra

Come tutti i suoi predecessori, Xiaomi 15 Ultra avrà una scheda tecnica degna del suo nomignolo “Ultra”, che punterà a soddisfare i più esigenti nell’hardware. Lo rivela l’insider Smart Pikachu su Weibo, che coglie l’occasione sul suo profilo social per darci nuove indiscrezioni su una serie di specifiche che ingolosiranno chi si aspetta un vero top di gamma da parte di Xiaomi.

Xiaomi 15 Ultra si avvicina: nuovi dettagli sulla sua potente scheda tecnica

Si parte dalla memoria volatile, che nel caso di Xiaomi 15 Ultra vedrebbe alzata l’asticella con un taglio massimo che arriverebbe fino a ben 24 GB di RAM; l’attuale Xiaomi 14 Ultra si ferma a 16 GB di RAM, mentre per trovare così tanti GB bisogna rivolgersi all’ultissimo Redmi K70 Ultra. Un quantitativo del genere potrebbe sembrare esagerato, ma sappiamo anche che l’intelligenza artificiale ne richiede molta per poter funzionare in locale, a beneficio di privacy e prestazioni.

Un aspetto che sicuramente farà piacere a tutti è quello relativo alla batteria, che dai 5.000 mAh di 14 Ultra salirebbe non sotto i 6.000 mAh, in linea con gli avanzamenti da parte di OPPO, OnePlus e Realme. Se non bastasse, un altro miglioramento nell’autonomia arriverebbe da parte del display 2K, che per la prima per uno Xiaomi si baserebbe su tecnologia Tandem OLED.

D’altro canto, avere una batteria del genere e una dotazione fotografica che sarà fra le più avanzate al mondo avrebbe il costo di una scocca non troppo sottile e leggera, come fa presente il leaker. Prima ci saranno però Xiaomi 15 e 15 Pro e soltanto successivamente conosceremo uno Xiaomi 15 Ultra il cui arrivo è previsto per il Q1 2025, con conseguente attesa per il modello Global.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le