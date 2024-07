Xiaomi 15 Pro: la batteria sarà migliore, ma non la ricarica

Non accennano a placarsi le voci di corridoio che circondano quella che sarà la scheda tecnica di Xiaomi 15 ma soprattutto di Xiaomi 15 Pro. Dico “soprattutto” perché sarà quello il migliore top di gamma di prossima generazione, perlomeno in attesa di uno Xiaomi 15 Ultra che però verrà presentato successivamente. Voci che ci descrivono un modello Pro che vanterebbe una batteria migliore a fronte di dubbi sulla potenza della ricarica rapida.

Nuove indiscrezioni su batteria e ricarica del futuro Xiaomi 15 Pro

Crediti: Xiaomi

Lo afferma l’insider Digital Chat Station, che su Weibo parla di uno Xiaomi 15 Pro la cui scocca conterrebbe una batteria dall’amperaggio pari a 5.400 mAh. Considerando che l’attuale Xiaomi 14 Pro ha un’unità da 4.880 mAh, sarebbe un aumento del +10% (anche più dei 5.000 mAh di Xiaomi 14 Ultra), mettendosi in pari una concorrenza sempre più agguerrita lato batterie.

Se la batteria verrebbe migliorato, non si direbbe altrettanto della Xiaomi HyperCharge. La compagnia avrebbe riscontrato problemi nella sua ingegnerizzazione, con una ricarica a 120W che provocherebbe eccessivo surriscaldamento, al punto da farla optare una per una ricarica leggermente inferiore da 100W.

Non è la prima volta che accade con Xiaomi: 14 Pro ha appunto una 4.880 mAh a 120W, ma 14 Ultra una 5.000 mAh a 90W. Solitamente è il modello Ultra il più performante, ma questa scelta sarebbe da attribuire all’impossibilità attuale di usare una 120W su una batteria da 5.000 mAh o più.

Non è facile fabbricare uno smartphone che abbia sia tanta batteria che una ricarica molto rapida, specie se lo si vuole realizzare con un design non troppo spesso e pesante. Anche per questo, si vocifera che OnePlus 13 potrebbe barattare una batteria ancora più capiente in cambio della ricarica più comoda.

