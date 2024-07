La prossima generazione di flagship cinesi sarà più impermeabile che mai

Potrebbe esserci un’importante caratteristica in comune per Xiaomi 15, OnePlus 13 e Realme GT7 Pro, e non sarebbe il System-on-a-Chip. Certo, trattandosi di top di gamma di prossima generazione saranno tutti mossi da quello che conosceremo come Snapdragon 8 Gen 4, ma non solo. Sulla base delle ultime voci di corridoio, pare proprio che i flagship che arriveranno fra fine 2024 e inizio 2025 avranno dalla loro una migliore impermeabilità.

Xiaomi 15, OnePlus 13, Realme GT7 Pro: continua a migliorare l’impermeabilità

Arrivano dalla Cina i rumor che ci rivelano che Xiaomi 15 e 15 Pro sarebbero entrambi dotati di certificazione IP69, un passo in avanti rispetto a quella IP68 di 14 e 14 Pro. IP6x significa che rimane invariata la resistenza totale alla polvere, mentre IPx9 comporta una protezione contro spruzzi ad alta pressione e temperatura, anche a distanza ravvicinata.

Un grado di resistenza di questo calibro lo vediamo solitamente soltanto sui rugged phone, ma di recente è stato introdotto anche su uno smartphone più classico come OPPO A3 Pro. E quello di Xiaomi non sarebbe l’unico smartphone del genere in arrivo, perché si vocifera che questo tipo di certificazione lo troveremo anche su OnePlus 13 e Realme GT7 Pro. Inoltre, possiamo dare per scontato che questa novità ci sarà anche nella scheda tecnica di Xiaomi 15 Ultra, che si vocifera potrebbe avere una fotocamera da record.

