Xiaomi 14T e 14T Pro: quali saranno le differenze nelle fotocamere

Non accennano a placarsi le prossime uscite, e Xiaomi 14T e 14T Pro sono due dei prossimi modelli di riferimento che vedremo presentati al grande pubblico. Si sa, spesso quando escono dei nuovi smartphone sotto i marchi Xiaomi, Redmi e POCO può capitare che li conosciamo già, essendo rebrandizzazioni di prodotti precedentemente commercializzati. Specialmente nel caso della famiglia Xiaomi T, che in passato ha accolto modelli già esistenti, anche se possono capitare differenze non di poco conto nelle schede tecniche, specie lato fotocamera.

Sono state rivelate le fotocamere dei prossimi Xiaomi 14T e 14T Pro

Xiaomi 13T Pro – Crediti: Xiaomi

Le voci di corridoio ci dicono che sia Xiaomi 14T che 14T Pro avrebbero una tripla fotocamera da 50+13+50 MP, cosa accaduta anche con 13T e 13T Pro e le loro 50+12+50 MP. La differenza sarebbe unicamente nel sensore principale, dove il 14T avrebbe un Sony IMX906 (lo stesso di Honor 200 e Samsung Galaxy A55) mentre 14T Pro un OmniVision OV50H (Honor Magic 6 Pro, Huawei Pura 70 Pro+, Motorola Edge 50 Ultra); entrambi avrebbero un ultra-grandangolare OmniVision OV13B, un teleobiettivo Samsung S5KJN1 e una fotocamera frontale con l’inedito Samsung S5KKD1, di cui non conosciamo i megapixel.

Finora avevamo creduto che Xiaomi 14T e/o 14T Pro fossero dei rebrand della serie Redmi K70, principalmente 14T Pro come riproposizione dell’ultimo K70 Ultra. Tuttavia, Redmi K70 Pro ha sì una 50+13+50 MP ma con sensori tutti di OmniVision (OV50+OV13B10+OV50D40) mentre K70 Ultra una 50+8+2 MP con Sony IMX906, IMX355 e GalaxyCore GC02M1. Rimane comunque la tesi che Xiaomi 14T Pro sarà Redmi K70 Ultra, di cui riproporrà tutte le specifiche eccezion fatta per i sensori fotografici.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le