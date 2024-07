Sulle Fire TV Stick di Amazon arriva l’app Xbox: il cloud gaming è sempre più alla portata di tutti

Aggiornamento 09/07: l’app Xbox per Fire TV è finalmente disponibile per tutti e porta il cloud gaming anche sulle TV stick di Amazon. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Grazie ad una nuova collaborazione tra Microsoft e Amazon, i giocatori che vogliono sfruttare i loro giochi preferiti anche tramite il cloud potranno usufruire molto presto di una nuova app ufficiale Xbox anche sulle Fire TV Stick. A partire dal prossimo mese, infatti, gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere ad una vasta libreria di giochi in streaming direttamente dalla loro tv stick preferita.

L’ app Xbox ufficiale per Fire TV Stick è disponibile da oggi

Crediti: Xbox, Amazon

Da oggi i possessori di Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max potranno scaricare dall’Amazon Appstore l’app ufficiale Xbox per accedere e giocare a centinaia di giochi abilitati per il cloud. Per usufruire del servizio, ovviamente, sarà necessario un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate ed un controller Bluetooth compatibile.

Con l’app Xbox i giocatori potranno usufruire sulla propria Fire TV Stick di giochi come Fallout 76, Starfield, Forza Horizon 5, Senua’s Saga: Hellblade II e tanti altri titoli che caratterizzano l’offerta in abbonamento di Microsoft. Non mancheranno, inoltre, i giochi free-to-play come Fortnite: uno dei titoli più popolari di sempre.

Per scaricare l’app ufficiale Xbox per Fire TV Stick non dovrete far altro che cercarla all’interno dell’Appstore oppure recarvi a questo link.

