Wanbo Mozart 1 Pro con Android TV e certificazione Netflix: ora a 339€ con un regalo!

La scelta intelligente per le tue serate estive, all’aperto o nella comodità del tuo salotto? Wanbo Mozart 1 Pro è il proiettore smart più conveniente del momento, per il suo rapporto qualità/prezzo: meno di 340€ con il nuovo Coupon Geekbuying, ovviamente con la spedizione dall’Europa (e c’è anche un pratico regalo).

Il proiettore smart Wanbo Mozart 1 Pro scende al miglior prezzo: imperdibile con Android TV, certificazione Netflix e spedizione EU

Crediti: Wanbo

Basta riscattare il codice sconto “NNNFRWB1PROP” e Wanbo Morzart 1 Pro scende a soli 339€ su Geekbuying, con spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Inoltre è presente anche un regalo: si tratta di un telo Wanbo da ben 100″ (e con un angolo di visione di 150°), una soluzione resistente e pensata appositamente come supporto per i proiettori (con risultati migliori rispetto ad un muro bianco, sia in termini di colori che con le immagini scure).

Per quanto riguarda il nuovo proiettore smart Wanbo (qui trovi anche la nostra recensione), si tratta di una soluzione con Android TV 11 e quindi con il supporto di migliaia di applicazioni (scaricabili direttamente dal Play Store). Presente all’appello la certificazione Widevine L1, che consente di riprodurre contenuti video in streaming in alta definizione (su Netflix, ma vale per qualsiasi piattaforma come Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e non solo). Il dispositivo offre una risoluzione nativa in Full HD, decodifica in 4K, luminosità di 900 ANSI Lumen, tecnologia PixelPro 5.0 e speaker stereo da 16W (2 x 8W). Sia la messa a fuoco che la correzione trapezoidale sono automatiche automatica e vengono migliorate dall’AI, per la massima precisione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

