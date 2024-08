Wanbo DaVinci 1 Pro scende a meno di 250€: proiettore smart con Android, Chromecast e certificato Netflix!

È uno dei proiettori smart più interessanti tra quelli in circolazione ed ora è disponibile al miglior prezzo: tutto grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying. Wanbo DaVinci 1 Pro diventa il proiettore della tua estate, perfetto per le serate cinema (visto anche l’omaggio dello store); i e con la spedizione dall’Europa ricevi il tuo nuovo dispositivo con la massima celerità!

Wanbo DaVinci 1 Pro scende al miglior prezzo grazie a questo Coupon: risparmia su Geekbuying e c’è anche un regalo

Crediti: Wanbo

Il proiettore smart Wanbo DaVinci 1 Pro scende a soli 249€ su Geekbuying con il coupon “8SILCPXMOI“. Oltre alla già citata spedizione dai magazzini europei dello store (gratis) è presente anche un regalo, ossia un telo da proiezione Wanbo (da 100″). Si tratta di una soluzione di tipo professionale, realizzata in poliestere con uno speciale trattamento anti-riflesso. Per quanto riguarda le caratteristiche del modello DaVinci 1 Pro, siamo alle prese con un proiettore di tutto rispetto. Il dispositivo ha una luminosità di 600 ANSI Lumen e presenta il supporto nativo alla risoluzione Full HD e la decodifica in 4K.

Crediti: Wanbo

Il motore ottico Pixel Pro 5.0 garantisce immagini di alta qualità mentre la certificazione Widevine L1 permette di sfruttarlo al meglio con tutte le piattaforma di streaming video: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube e non solo, tutti disponibili in alta risoluzione. Il proiettore è dotato del sistema operativo Android 11, quindi è in grado di accedere ad un ampissimo panorama di applicazioni; inoltre è presente Chromecast integrato. Tra le altre caratteristiche troviamo speaker stereo da 8W, l’autofocus, la correzione trapezoidale automatica, l’allineamento intelligente dello schermo e il riconoscimento degli ostacoli (una funzione che adatta le dimensioni dello schermo in base ad eventuali ostacoli presenti sulla parete). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

