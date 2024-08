vivo Y28s 5G ufficiale in Italia: il nuovo budget phone elegante, in collaborazione con WINDTRE

Il brand cinese rafforza la sua partnership con WINDTRE annunciando un nuovo smartphone disponibile tramite gli store dell’operatore. Si tratta di vivo Y28s 5G, un budget phone dal design stiloso ed elegante, dotato di buone specifiche tecniche ed un prezzo accessibile (specialmente se in combinazione con la promo estiva targata WINDTRE): ecco tutti i dettagli del nuovo arrivato, fresco di lancio in Italia.

vivo Y28s 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia | Ufficiale

Crediti: vivo

Dopo i modelli V40, V40 Lite e V40 SE, ecco fare capolino una nuova aggiunta: questa volta si tratta di un dispositivo della serie Y, famiglia di smartphone che punta alla fascia economica ma senza rinunciare a stile e performance. vivo Y28s 5G presenta una look elegante, con un modulo fotografico rettangolare in cui trovano spazio due sensori (con anelli decorativi in metallo) ed il flash LED; la colorazione Mocha Brown dona un tocco di classe aggiuntivo, con le sue tonalità di bronzo. Il telefono presenta un profilo sottile, dello spessore di 8,39 mm (per un peso di soli 185 grammi).

Crediti: vivo

Frontalmente trova spazio uno schermo LCD HD da 6,56″ con refresh rate a 90 Hz e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (che indica una bassa emissione di luce blu). La parte superiore del pannello è attraversata da un notch a goccia, con una selfie camera da 8 MP; il lettore d’impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione. Il budget phone 5G di vivo è mosso dal Dimensity 6300 di MediaTek, con 4 GB di RAM (+ 4 GB aggiuntivi di Virtual RAM) e 128 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di utilizzare anche una scheda micro SD. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh, con un’efficienza di 4 anni, protezione di sicurezza a 24 dimensioni e ricarica intelligente 2.0. Il comparto fotografico fa affidamento sul sensore principale da 50 MP, accompagnato da un modulo secondario dedicato alla profondità di campo (per l’effetto bokeh). Lato software abbiamo Android 14, tramite l’interfaccia proprietaria Funtouch OS 14.

Il nuovo vivo Y28s 5G è disponibile nei WINDTRE Store al prezzo di 199,9€ sia con pagamento in un’unica soluzione che in comode rate mensili a partire da 0€ al mese. Infatti è possibile abbinarlo senza alcun costo aggiuntivo all’offerta estiva Unlimited SMART 5G di WINDTRE (la promozione offre giga illimitati per sempre). Il budget phone è anche rateizzabile con addebito diretto sul conto corrente (SDD) e con finanziamento ad anticipo zero.

vivo Y28s 5G – Scheda tecnica

Crediti: vivo

Dimensioni di 163,63 x 75,58 x 8,39 mm per un peso di 185 191 grammi

Certificazione IP54

Display LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con densità di 269 PPI, refresh rate a 90 Hz e luminosità di 840 nit

da (1.612 x 720 pixel) con densità di 269 PPI, refresh rate a e luminosità di 840 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A73 + 6 x 2,0 GHz A53)

GPU Mali-G57 MP2

4 GB di RAM LPDDR4X (espandibile tramite Virtual RAM)

di RAM LPDDR4X (espandibile tramite Virtual RAM) 128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di memoria eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 15W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G , Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C 2.0, NFC , speaker stereo

, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C 2.0, , speaker stereo Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità

f/1.8-2.4 con sensore di profondità Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Sistema operativo Android 14 con Funtouch OS 14

vivo rafforza la partnership con WINDTRE: due eventi in collaborazione a Firenze e Napoli

Crediti: vivo Crediti: vivo

Come anticipato poco sopra, il nuovo vivo Y28s 5G è stato lanciato in collaborazione con WINDTRE: la partnership tra i due brand è stato rafforzata ulteriormente tramite due eventi sul territorio. Il primo a Firenze, il 24 luglio, presso il Viola Park, e il secondo a Napoli, il 25 luglio, a Corricella di Procida. Questi eventi sono stati l’occasione per presentare la nuova line-up di prodotti e allineare le strategie commerciali, con l’obiettivo di assicurare la massima soddisfazione degli utenti. Inoltre, sono state organizzate attività di Team Building in puro stile vivo, per esplorare la cultura Benfen e lasciarsi affascinare da questa, incoraggiando la collaborazione e la crescita personale all’interno dei team.

