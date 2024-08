vivo X200 paparazzato: le prime foto mostrano il “nuovo” design

Aggiornamento 31/07: il nuovo smartphone di vivo è stato paparazzato in alcuni scatti. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il prossimo vivo X200 potrebbe puntare forte sulle dimensioni, staccandosi dal suo fratello maggiore ed avere un formato compatto: cosa possiamo aspettarci dal prossimo top di gamma della compagnia cinese e quali potrebbero essere le dimensioni del suo pannello? Nel frattempo il dispositivo è stato anche protagonista di alcune foto dal vivo, che potrebbero aver svelato il design.

vivo X200: la nuova serie punterà sulle dimensioni con un top di gamma compatto? Cosa dicono i leak

X100s – Crediti: vivo

Ovviamente è bene fare alcune precisazioni in merito alla definizione di top di gamma compatto: allo stato attuale rientrano nella categoria tutti i dispositivi recenti dotati di dimensioni e display contenuti (diciamo entro i 6,4″) come Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24, iPhone 15 e 15 Pro, Google Pixel 8. Se invece parliamo di dimensioni sotto i 6″, allora purtroppo non ce n’è per nessuno: l’ultimo top di gamma compatto è stato ASUS Zenfone 10 con i suoi 5,92″, lanciato la scorsa estate (quindi con un anno sulle spalle).

Ora applichiamo quanto detto ai flagship di vivo: l’intera gamma X100 è composta da telefoni con schermi da 6,78″ ( X100 e X100 Pro, X100 Ultra, X100s e X100s Pro); secondo le ultime novità, vivo X200 Pro dovrebbe continuare questa tradizione, montando un pannello di grandi dimensioni con bordi curvi. Tuttavia il modello base vivo X200 potrebbe rappresentare la mosca bianca della serie: un recente leak fa riferimento ad un display OLED flat, con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, cornici ottimizzate e dimensioni relativamente piccole. Di conseguenza non è da escludere la presenza di una soluzione da 6,3″/6,4″, quindi in linea con gli attuali top di gamma compatti.

Sicuramente siamo lontani anni luce da Zenfone 10 e dal suo schermo sotto i 6″ di diagonale, ma resta il fatto che potremmo avere due flagship caratterizzati da due formati differenti. Tra le altre caratteristiche trapelate si legge di un modulo fotografico ridisegnato (anche se dalle foto dal vivo non sembra) con un sensore da 50 MP, un ultra-wide da 50 MP ed un teleobiettivo a periscopio da 50 MP con zoom 3X, un chip d’imaging proprietario ed un lettore d’impronte digitali (ottico) sotto lo schermo.

vivo X200 dovrebbe essere il primo (o tra i primi) con Dimensity 9400: di conseguenza si tratterebbe del primissimo top di gamma compatto con l’ultima soluzione di punta targata MediaTek. Questa dovrebbe essere lanciata ad ottobre ed avere dalla sua una configurazione di tutto rispetto (con 1 core Cortex-X5 a 3,4 GHz, 3 core Cortex-X4 e 4 core Cortex-A720, a 3 nm).

Crediti: Weibo Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Aspettando di saperne di più sulle specifiche del prossimo vivo X200, ecco spuntare anche alcuni scatti che immortalano il possibile design del flagship. Il “nuovo” stile attinge a piene mani dall’attuale generazione: il modulo fotografico sarebbe ancora una volta un ampio spazio circolare contenente i sensori, ma a questo giro sembra avere una cornice leggermente più bombata. Passando alla parte frontale è possibile notare uno schermo di grandi dimensioni con un punch hole centrale; non sono presenti bordi curvi ma sembrerebbe un pannello flat con un vetro Micro Curved.

