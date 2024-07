vivo V40 Pro con specifiche al top e ottiche ZEISS: arrivano le prime conferme

Aggiornamento 24/07: vivo conferma il design e varie specifiche del nuovo V40 Pro. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Di recente vivo è tornata sotto i riflettori grazie ai nuovi smartphone della serie V, tutti disponibili anche in Italia. Tuttavia la gamma non è ancora conclusa e manca all’appello vivo V40 Pro: il medio gamma è stato confermato dalla stessa azienda ed è anche stato avvistato nei primi benchmark su Geekbench e dovrebbe avere dalla sua delle specifiche davvero niente male.

vivo V40 Pro confermato ufficialmente: cosa aspettarsi dal prossimo modello della serie

S19 Pro – Crediti: vivo

Nella nostra recensione di vivo V40 abbiamo visto come l’esperienza utente del brand sia di tutto rispetto anche nella fascia media: si tratta di un telefono stiloso e performante, con alcune chicche come la certificazione IP68 e le ottiche ZEISS. Il telefono è arrivato in Italia insieme a v40 Lite e V40 SE, ed ora è stata confermata un’ennesima aggiunta Global (ma non è dato di sapere se arriverà anche alle nostre latitudini). vivo V40 Pro è stato avvistato sia nel sito ufficiale indiano che su Geekbench con la sigla V2347: i primi benchmark offrono una breve panoramica delle specifiche del dispositivo. Anche se non è presente il nome commerciale, si tratterebbe proprio del prossimo modello della gamma V (la sigla del telefono è già apparsa in altre certificazioni).

Crediti: MySmartPrice

Lo smartphone è equipaggiato con un chipset octa-core con una CPU composta da 1 core @ 3,35 GHz + 3 core @ 3,0 GHz + 4 core @ 2,0 GHz: si tratterebbe del Dimensity 9200+ di MediaTek, il SoC premium della scorsa generazione (quindi una soluzione di tutto rispetto). Presenti all’appello 8 GB di RAM mentre lato software non manca Android 14, sotto forma di Funtouch OS 14. Molto probabilmente vivo V40 Pro sarà un rebrand di S19 Pro: le due serie (una internazionale e l’altra cinese) sono strettamente connesse e non a caso l’attuale V40 si presenta come una versione alternativa di S19 base.

V40 Pro – Crediti: vivo

Intanto il telefono è stato confermato anche dalla divisione indiana di vivo, tramite il sito ufficiale. Il design sarà simile a quello del modello standard mentre il comparto fotografico di vivo V40 Pro è basato sul sensore princiaple IMX921 da 50 MP, accompagnato da un ultra-wide da 50 MP e da un teleobiettivo IMX816 da 50 MP. Il presunto gemello cinese S19 Pro adotta una ultra-grandangolare da 8 MP, quindi il modello Global presenta un sensore migliorato. Inoltre tutti e tre i moduli sono dotati di ottiche ZEISS.

vivo V40 Pro – Specifiche tecniche presunte

Dimensioni di 164,16 x 74,93 x 7,58 mm per 192 grammi

Certificazione IP68 e IP69

e Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , luminosità fino a 4.500 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz

a da (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , luminosità fino a e PWM Dimming a 2.160 Hz lettore d’impronte digitali sotto il display

raffreddamento al liquido con camera di vapore (area di dissipazione da 50.000 mm 2 )

) SoC MediaTek Dimensity 9200+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510)

+ 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510) GPU ARM Immortalis-G715 MP11

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS , Type-C, sensore IR, speaker stereo

, Type-C, sensore IR, speaker stereo fotocamera da 50 + 50 + 50 MP f/1.88-1.85-2.2 con IMX921 , OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo IMX816 | ottiche ZEISS (assenti sul modello cinese)

f/1.88-1.85-2.2 con , OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo IMX816 | ottiche ZEISS (assenti sul modello cinese) selfie camera da 50 MP f/2.0 con S5KJN1

f/2.0 con S5KJN1 sistema operativo Android 14 con Funtouch OS 14

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le