Boom di vendite Huawei, traballa la posizione di Apple in Cina

Gli analisti di Counterpoint Research tornano a dipingere il quadro che immortala lo stato di salute del mercato degli smartphone, nello specifico relativo al Q2 2024 in Cina. Anche se è una nazione a noi lontana sotto più fronti, rappresenta uno dei principali aghi nella bilancia che soppesa gli equilibri dell’industria globale, essendo la madrepatria di molti dei marchi che conosciamo bene anche qua da noi in Italia.

Ecco quali sono i brand che hanno venduto di più in Cina nel Q2 2024

Grazie soprattutto durante il Festival 618 dello Shopping di di giugno (+6,8%), nel Q2 2024 è stato registrata una crescita del +6% che conferma la costante ripresa della domanda da parte dei consumatori. Sono dati interessanti, perché fotografano un mercato molto lontano da quelli occidentali dove solitamente sono due o tre i brand che detengono la maggior parte delle vendite.

In prima posizione continua a esserci vivo al 18,5%, grazie a un boost del +11,1% dovuto anche e soprattutto ai risultati della sua serie X, che è andata meglio rispetto agli anni passati, con un X100 Ultra che offre una serie di caratteristiche invidiabili e desiderate da molti. Segue Apple al 15,5%, l’unica compagnia in calo nella top 5 del Q2 (-5,7%), nonostante stavolta iPhone 15 Pro/Pro Max abbiano rappresentato circa il 50% delle vendite, un aumento del +47% rispetto ad iPhone 14 Pro/Pro Max nel Q2 2023.

Il dato forse più interessante riguarda Huawei, che torna sul podio dopo tempo col 15,4%, un salto in avanti del +44,5%, complici le vendite delle serie Pura 70 e Nova 12, anche se rimane lontana dal picco del 30% toccato nel 2020. Il resto della classifica è composto da altre due aziende in crescita, Xiaomi al 15,3% (+16,3%) e Honor al 15,2% (+7,5%) a scapito di una OPPO che scende al 14,6% in calo del -9,8% e che esce dalla top 3 in cui era nel Q2 2023 quando era al 17,2%.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le