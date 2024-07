Il primo emulatore PC arriva su iPhone e iPad: ecco UTM SE

Dopo un lungo processo di approvazione che ha visto l’app essere rifiutata più e più volte, è finalmente disponibile nell’App Store UTM SE, il primo emulatore PC per iPhone e iPad. Grazie a questa nuova app, su iOS è finalmente possibile utilizzare le macchine virtuali per eseguire i vecchi sistemi operativi per PC e i giochi che hanno fatto la storia di questo medium.

Le macchine virtuali arrivano su iOS con UTM SE

Crediti: UTM

UMT SE era stata precedentemente rifiutata da Apple lo scorso giugno, sia per la pubblicazione in App Store che in quella negli store di terze parti. La motivazione fornita dalla compagnia statunitense in quel momento era che l’app non fosse effettivamente un emulatore di giochi retro e che per questo motivo non rientrava nelle nuove linee guida per la pubblicazione. In questi giorni, però, è arrivato il dietro-front e UTM SE è finalmente disponibile in App Store per iPhone e iPad.

UTM SE è un emulatore in grado di eseguire le macchine virtuali con i vecchi sistemi operativi per PC e di conseguenza anche i giochi che hanno caratterizzato quell’epoca. In particolare, l’app offre le funzioni che trovate elencate qui sotto.

Supporto per la modalità VGA e modalità terminale

Emulazione delle architetture x86, PPC, e RISC-V

Possibilità di avviare macchine virtuali pre-costruite oppure creare la propria configurazione

Progettato su QEMU, un potente emulatore molto utilizzato

L’emulatore UTM SE è disponibile da oggi nell’App Store di Apple ma molto presto arriverà anche in AltStore PAL per gli utenti europei.

