Crea il tuo cinema personale con il proiettore Ultimea Apollo P40: oggi a prezzo super

Fin da bambini il sogno di tante persone è quello di avere il proprio cinema personale direttamente in casa. Questo sogno, oggi, può realizzarsi spendendo anche di meno grazie ad una nuova offerta lampo di Cafago che offre un prezzo davvero super per il proiettore Ultimea Apollo P40.

Ultimea Apollo P40: 700 ANSI lumen ed una risoluzione Full HD fino a 150″

Crediti: Ultimea

Ultimea Apollo P40 è un proiettore dotato di una lente LED in grado di illuminare con una potenza di 700 ANSI Lumen, proponendo una risoluzione Full HD fino ad un massimo di 150″. Con il chipset MediaTek MT9269, questo dispositivo è in grado di offrire anche la correzione trapezoidale fino a 45° per angolo, con la possibilità di utilizzare diversi tipi di proiezione come quella frontale, posteriore e diretta verso il soffitto.

La lente garantisce una durata di almeno 10 anni, mentre per quanto riguarda la connettività il proiettore mette a disposizione un ingresso AV ed una porta HDMI, oltre alla connessione Bluetooth 5.1 e Wi-Fi Dual Band per collegare i diversi dispositivi per la riproduzione multimediale. Questo modello è dotato anche di speaker integrati da 10W e di controllo tramite il telecomando incluso in confezione.

Ultimea Apollo P40 è disponibile oggi al prezzo di 185.99€ invece di 259.99€ grazie all’offerta lampo di Cafago che sconta il 29% dal prezzo originale. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

