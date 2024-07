Ultenic U10 Pro è l’aspirapolvere senza fili potente e conveniente, a meno di 100€!

Anche con il caldo le pulizie di casa non vanno di certo in vacanza, tuttavia grazie al prodotto giusto è possibile renderle sicuramente più rapide e piacevoli. Ultenic U10 Pro è l’aspirapolvere ciclonico senza fili da acquistare adesso: il prezzo scende a meno di 100€ con il nuovo codice sconto di Banggood e grazie alla spedizione EU il tuo alleato per le pulizie tech arriverà con la massima celerità!

Ultenic U10 Pro: l’aspirapolvere ciclonico senza fili è in offerta su Banggood

Il prezzo di Ultenic U10 Pro scende a soli 96€ su Banggood: per ottenere lo sconto basta riscattare il codice “BG0707fe“. Inoltre, come anticipato poco sopra, è presente la spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Se stai cercando un aspirapolvere senza fili tutto potenza e praticità, a prezzo super conveniente, allora questo è sicuramente il modello che fa al caso tuo.

Un motore da 400W, una potenza di aspirazione da 30.000 PA ed una pratica spazzola con luci LED per individuare efficacemente lo sporco; tutto con un livello di rumore di 65 dB, un modo da non disturbare i più piccoli e i nostri amici a quattro zampe. Ultenic U10 Pro arriva con un supporto a parete ed è dotato di una batteria rimovibile (per semplificare la ricarica); in termini di autonomia è in grado di offrire fino a 35 minuti di utilizzo in modalità Eco e fino a 13 minuti se sfruttato alla massima potenza. Ovviamente non mancano gli accessori in confezione: infatti sono presenti anche delle testine sostitutive, tra cui quella per raggiungere angoli e punti difficili ed una che trasforma il vacuum cleaner in un pratico aspirabriciole. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

