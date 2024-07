Monitora i consumi e l’energia solare con questo dispositivi Tuya: oggi a meno di 20€

La case moderne sono sempre più intelligenti, con impianti elettrici che possono essere monitorati a distanza e con la possibilità di conoscere in tempo reale i propri consumi. Se però l’impianto non è di moderna generazione, potrebbe essere necessario applicare dei dispositivi intelligenti per tenere sempre sotto controllo le informazioni più importanti. Grazie al Tuya Energy Meter, per esempio, è possibile conoscere in tempo reale l’assorbimento energetico dell’abitazione e addirittura quello dei pannelli solari.

Tuya Energy Meter a soli 18.96€: un affare per gli appassionati di domotica

Crediti: TomTop

Tuya Energy Meter è dotato di modulo Wi-Fi per comunicare con la smart app Tuya, che una volta installata sul proprio smartphone fornisce accesso a tutti i dati e le statistiche relative al consumo energetico della propria abitazione. In questo modo si può tenere sempre sotto controllo il consumo, così come l’eventuale assorbimento energetico generato dai pannelli solari.

Il dispositivo si collega al proprio impianto elettrico e registra sia l’uscita che l’entrata di energia, in modo da fornire all’utente una panoramica generale con statistiche sempre dettagliate. Il prodotto, inoltre, è compatibile anche con Home Assistant.

Tuya Energy Meter è disponibile oggi in offerta su TomTop al prezzo di 18.96€, con uno sconto del 44%. La spedizione avviene direttamente dalla Cina ed è totalmente gratuita.

