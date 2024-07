Ritrova ogni cosa con i tracker Bluetooth di TomTop compatibili con iOS: oggi a meno di 4€

I tracker Bluetooth offrono una grande mano agli smemorati che tendono a dimenticare la posizione dei loro accessori, ma spesso possono arrivare a costare anche diverse decine di euro. Per fortuna, l’offerta lampo di TomTop ci permette di portarne a casa ben quattro ad un prezzo davvero eccezionale: meno di 4€ per ogni tracker Bluetooth MFi compatibile con l’app “Dov’è” di iPhone!

Con questi tracker perdere le chiavi è impossibile: li ritrovi direttamente dall’app “Dov’è” dell’iPhone

Crediti: TomTop

Questi tracker Bluetooth MFi offrono un design circolare con occhiello per poterli facilmente attaccare al portachiavi e non perdere mai più il proprio mazzo di chiavi. Essendo estremamente sottili, questi tracker possono essere posizionati praticamente ovunque, anche nel portafoglio oppure in una tasca della valigia, per essere sicuri di avere sempre la posizione esatta dell’oggetto a cui sono collegati.

I dispositivi, inoltre, sono dotati anche di uno speaker integrato che emette un rumore in fase di ricerca, per semplificare il ritrovamento. I tracker sono alimentati da una batteria CR2032, offrono una connessione Bluetooth 5.2, sono certificati MFi e sono compatibili con l’app “Dov’è” di Apple, quindi possono essere ritrovati utilizzando semplicemente il proprio iPhone.

I tracker Bluetooth MFi in confezione da 4 pezzi oggi costano soltanto 14.87€ grazie all’offerta lampo di TomTop. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store ed è totalmente gratuita.

