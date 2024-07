La mountain bike elettrica Touroll U1 è in doppio sconto, a meno di 550€!

Sei appassionato di gite in mezzo alla natura, in sella alla tua fidata bici? Allora è il momento di passare ad un’esperienza tutta nuova con Touroll U1, una mountain bike elettrica perfetta per affrontare qualsiasi tipo di strada: l’occasione arriva da Geekbuying con un doppio sconto (e c’è anche la spedizione dall’Europa, per la massima celerità).

Touroll U1 è la mountain bike elettrica per le tue avventure in montagna: ecco come fare per risparmiare

Crediti: Touroll

La mountain bike elettrica Touroll U1 è in offerta lampo su Geekbuying e utilizzando il codice “NNNTOURU129” è possibile ottenere un ulteriore sconto di 50€: in questo modo il prezzo finale scende a soli 549€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Si tratta di una bici elettrica pensata per gli amanti dell’avventura, un modello equipaggiato con un potente motore da 250W e pneumatici fuoristrada CST da 29 x 2,25″. Il cambio Shimano a 21 velocità garantisce una guida sempre fluida e scattante.

Crediti: Touroll

Presenti all’appello una batteria rimovibile da 13 Ah, per un’autonomia fino a 65 km in modalità assistita, freni a disco e un sistema e-Brake. Per la massima comodità non manca un ammortizzatore anteriore, mentre il faro certificato StVZO permette di affrontare anche gli spostamenti serali. Insomma, si tratta di una bici elettrica che non si fa mancare nulla, adatta sia alla città che alle avventure in mezzo alla natura! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le