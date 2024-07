TinyPod trasforma il vostro Apple Watch in un moderno iPod: svelati prezzi e caratteristiche

Se avete nostalgica del primo storico iPod di Apple, molto presto potreste ritrovarvelo al polso grazie ad un nuovo accessorio per il moderno Apple Watch. Un gruppo di sviluppatori, infatti, ha progettato un piccolo accessorio che trasforma lo smartwatch dell’azienda di Cupertino in quello che ha segnato probabilmente l’inizio del boom dei lettori multimediali.

L’iPod torna in vita con TinyPod ed Apple Watch: in arrivo quest’estate

Crediti: TinyBit

Il suo nome è TinyPod e promette di far rivivere lo storico iPod attraverso il moderno Apple Watch. Il funzionamento è piuttosto basilare: il guscio sostituisce il cinturino dello smartwatch lasciando visibile soltanto in display, che in questo modo ricorda quello del lettore musicale di Apple. La ghiera cliccabile permette di controllare tutte le funzioni del dispositivo (presumibilmente collegato via Bluetooth, purtroppo questo dettaglio non è stato chiarito) e la conseguente disattivazione delle funzioni per il polso fanno guadagnare ad Apple Watch ancora più batteria, per utilizzarlo con un vero e proprio iPod.

Nella versione classica, Apple Watch viene incastonato in TinyPod, mantenendo attive tutte le funzionalità come NFC e NameDrop, oltre ovviamente alla ricarica magnetica. Con TinyPod Lite, invece, il guscio da rigido diventa morbido e avvolge Apple Watch, perdendo però la ghiera cliccabile e gran parte del suo fascino. Entrambi i dispositivi, inoltre, garantiscono un’ottima compatibilità, potendo essere associati a Apple Watch Series, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, oltre ad Apple Watch SE e Apple Watch Ultra.

TinyPod è disponibile da oggi sul sito ufficiale a partire da 29.99 dollari per la versione lite e 79.99 dollari per quella standard. Per l’edizione compatibile con Apple Watch Ultra bisognerà attendere l’autunno, con un prezzo di 89.99 dollari per la versione standard, oppure 39.99 dollari per quella lite.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le