Tineco Pure ONE X Pet è il tuo alleato contro i peli, a meno di 180€ | Prime Day

Le offerte Tineco per il Prime Day sono finalmente iniziate: il meglio della linea del brand è in sconto su Amazon, con tante soluzioni dedicate alle pulizie smart. Tra le occasioni attive in queste 48 ore (il 16 e 17 luglio) c’è anche Tineco Pure ONE X Pet, uno degli aspirapolvere senza fili più apprezzato dagli amanti degli animali: il vacuum cleaner è pensato proprio per i tuoi amici a quattro zampe e rimuove efficacemente peli (e capelli), per un’igiene profonda. Il prezzo scende del 40% grazie alla promozione Prime Day e diventa super conveniente!

Tineco Pure ONE X Pet tra le offerte dei Prime Day: imperdibile a questo prezzo su Amazon

Crediti: Tineco

L’aspirapolvere senza fili Tineco Pure ONE X Pet è l’alleato perfetto per chi ha uno o più amici a quattro zampe in casa. La convivenza con un micio o un cagnolino (o cagnolone, ovviamente) è sempre meravigliosa, ma c’è solo un inconveniente, ossia i peli. Per fortuna si tratta di un problema che può essere risolto facilmente, a patto di affidarsi al giusto vacuum cleaner. Ci sono una serie di motivi che rendono Pure ONE X Pet ideale per gli animali e il primo su tutti è sicuramente la presenza di una spazzola ZeroTangle: grazie alla sua particolare forma, la spazzola integrata evita i grovigli di peli e capelli. Questi possono essere molto fastidiosi e addirittura danneggiare un aspirapolvere; tuttavia grazie a questa tecnologia le pulizie filano lisce come l’olio, senza inconvenienti. Inoltre la spazzola è dotata di un sistema di luci LED, in modo da illuminare le superfici ed individuare subito i punti critici.

Crediti: Tineco

A proposito di questi ultimi, il sensore intelligente iLoop di Tineco è un’altra caratteristica irrinunciabile: il vacuum cleaner regola automaticamente il livello di potenza, individuato il grado di sporco. In questo modo si risparmia batteria e si rimuove efficacemente la polvere! Un’altra caratteristica che strizza l’occhio ai nostri amici a quattro zampe è l’ottimizzazione intelligente del rumore: il motore digitale da 260W crea un’aspirazione potente ma con una riduzione del rumore fino a 70 dB. L’ideale per non disturbare gli animali domestici e i bambini (entrambi particolarmente sensibili ai rumori molesti).

Tineco Pure ONE X Pet ha un’autonomia fino a 70 minuti, si collega con l’app per smartphone per monitorare le prestazioni in tempo reale ed arriva con vari accessori che lo convertono in un pratico aspirapolvere portatile (per raggiungere angoli, scale, fessure, ma anche per pulire a fondo i divani oppure l’auto). Leggero, senza fili e comodo sia da utilizzare che da ricaricare e riporre, grazie al supporto a parete che limita gli ingombri.

Crediti: Tineco

L’aspirapolvere senza fili Tineco Pure ONE X Pet è imperdibile a 179€ su Amazon: grazie all’offerta Prime Day (16 e 17 luglio) risparmi il 40% e hai tutti i vantaggi e le comodità della spedizione Prime, sempre sinonimo di garanzia e qualità! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. Infine segnaliamo la possibilità di utilizzare il codice KZPS27HJ, per uno sconto del 2% su tutti i prodotti dello store Tineco su Amazon!

Le altre offerte Tineco per i Prime Day

