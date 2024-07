Ultime ore di offerte Prime Day: non perdere le occasioni TINECO su Amazon!

Le offerte Prime Day di Amazon si avvicinano al capolinea: queste solo le ultime ore disponibili per mettere le mani sui prodotti dell’ecosistema Tineco a prezzo ribassato (con occasioni che arrivano anche oltre il 40% di sconto). L’evento durerà fino al termine della giornata del 17 luglio, quindi questo è il momento di rendere smart le pulizie di casa, con un occhio a portafogli e con tutti i vantaggi e le garanzie di un brand di qualità e della spedizione Prime!

Amazon Prime Day: le offerte Tineco continuano, ma ancora per poco tempo

Crediti: Tineco

Le soluzioni Tineco in promozione su Amazon per i Prime Day sono davvero tante: per scoprire tutti gli aspirapolvere senza fili e le lavapavimenti in sconto non resta che dare un’occhiata alla pagina dedicata. La linea di prodotti del brand comprende numerosi modelli, per tutte le esigenze e per tutte le tasche: la cura della casa passa dai pavimenti, sempre lindi e completamente igienizzati grazie a dispositivi smart in grado di rendere le pulizie più leggere. Come nel caso di Pure ONE X Pet, l’aspirapolvere pensato per gli amanti degli animali: peli e capelli non saranno più un problema, grazie alla speciale spazzola ZeroTangle (contro i grovigli). Inoltre il sistema di ottimizzazione intelligente del rumore è l’ideale per non disturbare i nostri amici a quattro zampe e nemmeno i più piccoli.

Tineco FLOOR One Switch S7 è la postazione di pulizia definitiva: il kit include una lavapavimenti ma anche un aspirapolvere ultra-leggero, con vari accessori che rendono le pulizie ancora più complete. FLOOR One Stretch S6 risolve uno dei maggiori inconvenienti di sempre: si tratta di una lavapavimenti in grado di raggiungere anche i punti più ostici (sotto letti e divani) grazie al corpo inclinabile fino a 180°! Insomma, per queste ed altre occasioni visita lo store Tineco su Amazon: di seguito trovi le occasioni imperdibili, con alcuni dei modelli più amati dagli utenti!

