Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è la lavapavimenti multifunzione da avere: in sconto per il Prime Day

Il Prime Day di Amazon è finalmente arrivato e tra i tantissimi prodotti attualmente in offerta spiccano di sicuro le lavapavimenti: dei dispositivi per la pulizia sempre più apprezzati dagli utenti di tutto il mondo. Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, per esempio, è la lavapavimenti perfetta per chi non vuole compromessi per la pulizia della propria abitazione, con tante funzioni speciali ed un prezzo che oggi è ancora più conveniente!

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 in offerta per il Prime Day di Amazon

Crediti: Tineco

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è una lavapavimenti multifunzione 5 in 1, in grado di riunire le caratteristiche dei tradizionali aspirapolveri a quelle dei più moderni dispositivi per la pulizia casalinga, garantendo una soluzione efficace contro qualsiasi tipo di sporcizia. Questo modello è dotato di motore SwitchPro che passa facilmente dal dispositivo aspirapolvere a quello lavapavimenti, per garantire la soluzione per versatile per la pulizia necessaria in quel momento. In confezione, infatti, sono inclusi la lavapavimenti, l’aspirapolvere, la mini spazzola elettrica e lo strumento per le fessure.

La tecnologia MHCBSTM, inoltre, ricicla in modo intelligente l’acqua sporca, sostituendola con l’acqua pulita ad una velocità costante di 450 volte al minuto. La spazzola ZeroTangle, in aggiunta, si assicura si eliminare qualsiasi groviglio di possa formare durante l’aspirazione della spazzatura (i particolar modo i peli e i capelli), semplificando anche le operazioni di manutenzione del dispositivo. Il sistema Tineco iLoop, si occupa di riconoscere in modo automatico ed intelligente lo sporco e di azionare la modalità di pulizia migliore per garantire un risultato perfetto.

Con la tecnologia Tineco PureCyclone, invece, l’aspirazione è sempre forte e duratura, separando efficacemente l’aria dalla polvere per mantenere il filtro pulito più a lungo. La batteria da 3.900 mAh garantisce un’autonomia fino a 40 minuti per la lavapavimenti e fino a 65 minuti per l’aspirapolvere, in modo da avere tutto il tempo necessario per pulire la casa. Per la ricarica, invece, sono richieste circa 5 ore.

In occasione dell’Amazon Prime Day, Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è disponibile al prezzo di 719€, con spedizione gratuita Amazon Prime. Infine segnaliamo la possibilità di utilizzare il codice KZPS27HJ, per uno sconto del 2% su tutti i prodotti dello store Tineco su Amazon!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tutte le altre offerte Tineco per il Prime Day di Amazon

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

⭐️