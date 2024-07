Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è la lavapavimenti che pulisce anche sotto letti e divani! | Prime Day

Quest’oggi è il secondo giorno dei Prime Day: ancora poche ore e l’evento dell’anno giungerà al termine e con esso la possibilità di risparmiare su tantissimi prodotti. Cogli al volo l’occasione e ricevi uno sconto del 20% sulla lavapavimenti Tineco FLOOR ONE Stretch S6, modello versatile e potente, in grado di raggiungere senza problemi anche i punti più difficili: approfitta delle offerte Amazon Prime Day e porta a casa l’alleato perfetto per la cura dei pavimenti!

Tineco FLOOR ONE Stretch S6 si inclina fino a 180° e arriva ovunque: risparmia il 20% su Amazon, in occasione dei Prime Day

Crediti: Tineco

Chi ha una lavapavimenti sa bene qual è la principale limitazione di questi dispositivi: i punti ostici sono difficili da raggiungere e per pulire a fondo è necessario spostare letti e divani, in modo da non mancare alcun punto del pavimento. Un’attività faticosa e snervante, che in molti casi si traduce nella necessità di utilizzare per forza anche il metodo di lavaggio tradizionale. Tineco FLOOR ONE Stretch S6 supera questa limitazione con assoluta semplicità e si candida come lavapavimenti più facile da utilizzare, che rendere le attività di pulizia un gioco da ragazzi. Grazie alla sua struttura, il dispositivo è in grado di offrire un’inclinazione fino a 180°: la spazzola rotante resta perfettamente allineata con il pavimento ed è possibile passare la lavapavimenti anche sotto letti, divani e mobili, senza la necessità di cercare “l’angolazione perfetta” o spostare qualcosa.

Crediti: Tineco

Potente, facile da manovrare e dotato di dimensioni super compatte (solo 13 cm di spessore) grazie alla tecnologia HyperStretch; quest’ultima precede l’utilizzo di un sistema di separazione dell’acqua sporca a 3 camere: il motore è isolato e non ci sono rischi nemmeno quando il dispositivo è completamente inclinato. Le caratteristiche vantaggiose non finiscono qui: Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è accompagnata da una base di ricarica e auto-pulizia che strutta l’acqua calda a 70°C per sciogliere il modo efficace le macchie presenti sulla spazzola e lo sporco all’interno del condotto. L’asciugatura avviene attraverso la rotazione ad alta velocità e un getto di aria calda a 70°C, in modo da evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

Crediti: Tineco

La lavapavimenti è dotato anche dell’esclusivo sensore smart iLoop, in grado di riconoscere il livello di sporco e regolare la potenza e il flusso dell’acqua in base all’esigenza. In questo modo è possibile risparmiare batteria in modo dinamico, fino a raggiungere i 40 minuti di autonomia. Insomma, Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è in grado di offrire un aiuto concreto nelle pulizie ed ora diventa ancora più accessibile con le offerte Amazon Prime Day: il prezzo scende a soli 449€ con lo sconto del 20% e il coupon da 30€ da applicare direttamente nella pagina del prodotto. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. Infine segnaliamo la possibilità di utilizzare il codice KZPS27HJ, per uno sconto del 2% su tutti i prodotti dello store Tineco su Amazon!

Le altre offerte Tineco per i Prime Day

