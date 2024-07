Aspettando i Prime Day: Tineco annuncia OFFERTE IMPERDIBILI su Amazon!

I giorni 16 e 15 luglio rappresentano un appuntamento importantissimo per gli amanti del risparmio: i Prime Day di Amazon sono uno dei momenti principali dell’anno per sconti e offerte e ovviamente non poteva mancare all’appello un brand del calibro di Tineco, con tanti prodotti top a prezzi assurdi. Uno dei marchi più apprezzati in tutto il mondo, in 1° posizione in termini di vendite nella categoria Wet & Dry Vacuum su Amazon (per 3 anni consecutivi): insomma, un nome e una garanzia, con sconti che sfiorano il 50%!

I Prime Day di Amazon stanno arrivando: ecco i protagonisti delle offerte targate Tineco

Crediti: Tineco

In occasione dei Prime Day, i migliori vacuum cleaner dell’ecosistema Tineco saranno in promo su Amazon: solo nei giorni 16 e 15 luglio, ovviamente con l’immancabile spedizione Prime (sempre sinonimo di qualità e sicurezza) e con un risparmio quasi fino al 50%. Acquistare una lavapavimenti multifunzione Tineco quasi a metà prezzo è un’occasione d’oro: dai un’occhiata allo store di Tineco su Amazon approfitta delle offerte Prime Day! Tra le soluzioni che troverai in offerte (tra poche ore) ci sarà Tineco FLOOR ONE S5: un aspirapolvere e lavapavimenti come pochi, con tecnologie di ultima generazione ed un prezzo ghiotto. Grazie al sensore smart iLoop di Tineco, il vacuum cleaner è in grado di regolare automaticamente (e con precisione) la potenza, il flusso dell’acqua e la velocità della spazzola rotante in base al livello di sporco del pavimento. Il sistema con doppio serbatoio dell’acqua garantisce un’igiene profonda e senza contaminazione: l’acqua sporca viene raccolta in un contenitore separato da quella pulita, in modo da evitare la proliferazione di germi.

Crediti: Tineco

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è un aspirapolvere intelligente 5 in 1, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia dei pavimenti. La lavapavimenti mantiene le superfici sempre splendenti, mentre il vacuum cleaner è leggero, agile e potente (con spazzola ZeroTangle, contro i grovigli di peli e capelli); gli accessori permettono di raggiungere i punti più difficili, per un ulteriore grado di pulizia.

Crediti: Tineco

La nostra panoramica delle occasioni del brand continuano con Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, una lavapavimenti in grado di raggiungere anche le zone più ostiche grazie al corpo inclinabile fino a 180°. Non solo aspira e lava alla massima potenza, ma è anche in grado di pulire sotto mobili e letti (punti irraggiungibili con i modelli classici). Inoltre è presente una base per la ricarica e l’auto-pulizia e quest’ultima avviene sfruttando sia la rotazione ad alta velocità della spazzola che il lavaggio con acqua calda per 2 minuti (a 70°C).

Crediti: Tineco

Con Tineco FLOOR ONE S7 Pro le macchie ostinate non sono più un problema: una lavapavimenti di ultima generazione, premium e ad alte prestazioni, con tanta autonomia (fino a 40 minuti) e la tecnologia MHCBS. Questa usa un sistema di flusso dell’acqua a pressione bilanciata per un pavimento splendente grazie al lavaggio continuo con acqua pulita e riciclo di quella sporca, con un flusso costante di 450 volte al minuto. Lo sporco umido e secco viene via in un lampo mentre la pratica base di ricarica volge anche la comoda funzione di auto-pulizia.

Crediti: Tineco

Infine, il brand pensa anche agli amanti degli animali con Tineco PURE ONE X Pet: in questo caso abbiamo a che fare con un aspirapolvere senza fili pensato proprio per contrastare i peli dei nostri amici a quattro zampo. Il vacuum cleaner è leggero e facile da maneggia, con una spazzola anti-grovigli (ZeroTangle) ed una pratica luce LED posizionata sulla spazzola (che permette di individuare con precisione anche lo sporco nascosto). Anche a questo giro troviamo il sensore iLoop, che regola la potenza in modo smart; inoltre è convertibile in un aspirapolvere portatile, utile per le superfici più difficili da raggiungere o quelle più delicate (come letti e divani).

