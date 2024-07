TikTok perde la battaglia legale con l’Unione Europea: dovrà adeguarsi al DMA

La Corte Generale dell’Unione Europea ha deciso oggi che TikTok verrà designato come Gatekeeper e dovrà adeguarsi alla nuova regolamentazione prevista dal Digital Markets Act (DMA), in seguito alla causa intentata da ByteDance che ha cercato di evitare che tutto questo accadesse. Proprio come Apple, Google, Meta e gli altri Gatekeeper, anche il social network dei video brevi dovrà apportare dei cambiamenti per rimanere attivo nei paesi della Comunità Europea.

TikTok perde in tribunale: sarà segnalato come Gatekeeper

Crediti: Canva

Secondo quanto deciso dalla Corte Generale dell’Unione Europea, ByteDance sarebbe “potente” abbastanza da rientrare di diritto nella lista dei Gatekeeper, ovvero quei servizi talmente tanto grandi e ricchi di utenti che devono essere necessariamente regolamentati per evitare il monopolio del mercato. La compagnia cinese aveva provato a convincere la corte che il bacino d’utenza non fosse cosi grande, ma l’Unione Europea ha trovato il favore della Corte.

TikTok, quindi, dovrà adeguarsi al DMA al più presto, ma il potenziale ban non è ancora escluso: l’Europa, infatti, sta seguendo con grande attenzione i risvolti della battaglia legale negli Stati Uniti e l’inclusione nella lista dei Gatekeeper non tiene al sicuro ByteDance da un eventuale ban del suo social network.

