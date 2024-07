Resta sempre in allerta con questa telecamera posteriore per bici: oggi a meno di metà prezzo

Quando si percorrono strade spesso molto trafficate bisogna sempre stare in allerta, soprattutto quando si guida una bicicletta. Per ottenere una visuale migliore sui pericoli alle nostre spalle, è possibile installare sulla propria bici una telecamera posteriore con display sul manubrio, in modo da controllare sempre cosa sta succedendo dietro di noi. Quella di TomTop, per esempio, oggi costa davvero pochissimo grazie ad uno sconto del 56%!

Risoluzione Full HD per visualizzare immediatamente i pericoli alle spalle anche in bici

Crediti: TomTop

La telecamera posteriore per bicicletta di TomTop offre una visualizzazione delle immagini in Full HD 1080p (1920 x 1080 pixel), con un angolo di visione di 150°, un cavo lungo 3 metri ed uno stand che permette la regolazione dell’angolazione a 360°. Il kit, inoltre, include un display da 4.3″ con risoluzione Full HD che può essere posizionato sul manubrio per controllare in tempo reale cosa accade alle proprie spalle.

L’installazione è estremamente semplice, basterà infatti posizionare il supporto sull’asta del sellino e collegare la telecamera al display per iniziare immediatamente a visualizzare le immagini. La batteria da 5000 mAh, inoltre, garantisce un’ottima autonomia, ampiamente sufficiente a riprendere un’intera passeggiata in bici di qualche ora. Con la visione notturna, per di più, sarà possibile ottenere immagini nitide anche in situazioni di poca luminosità.

La telecamera posteriore per bicicletta è disponibile oggi al prezzo di 39.38€, grazie all’offerta lampo di TomTop che lo sconta del 56%. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre brand ed è totalmente gratuita.

