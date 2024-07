Teclast T65 Max è il tablet da portare in vacanza, con display 13″, 4G e Android 14

Il tablet definitivo da portare in vacanza è in offerta con codice sconto su Geekbuying. Teclast T65 Max è una soluzione completa ed economica che offre, a prezzo stracciato, un ampio schermo da 13″, la connettività 4G LTE e Android 14, l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde!

Teclast T65 Max è imperdibile a questo prezzo: solo 219€ per un tablet da 13″ con 4G LTE e Android 14

Il prezzo di Teclast T65 Max scende a soli 219€ su Geekbuying utilizzando il codice sconto “8Q5B2R61“: basta inserire il coupon nell’apposito campo, al momento del checkout. Inoltre è presente anche la spedizione gratis, per il massimo risparmio. Per quanto riguarda le caratteristiche del tablet, il dispositivo è dotato di una scocca metallica per un aspetto premium, con un corpo da 7,8 mm di spessore ed una configurazione a quattro speaker per la parte audio. Il retro ospita una fotocamera Aura Ring Design dal look stiloso, con un sensore principale da 13 MP. Frontalmente trovano spazio una selfie camera da 8 MP ed un ampio schermo IPS da 13″ Full HD (1.920 x 1.200 pixel) fino a 300 nit di luminosità. Un display perfetto per guardare serie TV in streaming e leggere e-book in spiaggia senza affaticare gli occhi.

A muovere il tutto abbiamo un chipset Helio G99 di MediaTek con 8 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibili tramite micro SD); si tratta di un SoC di fascia media adatto al multitasking e al gaming basilare. Presenti sia la connettività 4G LTE che WiFi Dual Band, Bluetooth 5.2 e GPS. Il software è Android 14 mentre l’autonomia è affidata ad una batteria parecchio capiente, da ben 10.000 mAh (con ricarica da 18W). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

