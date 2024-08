Spotify riaccende il karaoke: i testi delle canzoni tornano gratis

Aggiornamento 31/07: Spotify sembra aver deciso di tornare sui propri passi, eliminando il nuovo paywall che prevedeva un limite mensile per la consultazione dei testi delle canzoni con il piano gratis. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Con una mossa particolarmente silenziosa, Spotify ha deciso di introdurre un nuovo limite per gli utenti che non utilizzano l’abbonamento Premium, questa volta andando a bloccare i testi delle canzoni. Come segnalato in massa dagli utenti nelle ultime ore, infatti, gli account gratis del celebre servizio di streaming musicale non potranno più accedere liberamente alle “lyrics” dei propri brani preferiti, ma sarà presente un limite mensile.

Spotify introduce un limite mensile ai testi delle canzoni gratis

Giorno dopo giorno sembra sempre più difficile utilizzare Spotify con account gratuito, con il team guidato da Daniel Ek che continua a rimuovere funzionalità per bloccarle dietro il paywall dell’abbonamento Premium. L’ultima funzione a salutare la versione gratis (seppur solo con una limitazione mensile) è la possibilità di consultare i testi delle canzoni per fare un po’ di karaoke con gli amici.

Attualmente, purtroppo, non si conosce ancora il limite mensile a cui saranno sottoposti gli utenti gratis di Spotify, ma è sempre più evidente che un’esperienza d’ascolto musicale davvero appagante è possibile soltanto effettuando l’abbonamento Premium. La compagnia non ha ancora annunciato ufficialmente il cambiamento o rilasciato dichiarazioni in merito, quindi non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità sulla questione.

Aggiornamento 31/07: Spotify ci ripensa, i testi delle canzoni saranno gratis

Spotify ha annunciato tramite la stampa che il precedente paywall introdotto per limitare la consultazione dei testi delle canzoni per gli utenti gratis verrà eliminato, concendendo nuovamente a tutti di accedere senza alcun tipo di limite alle “lyrics” delle proprie canzoni preferite.

Nel corso delle prossime settimane, quindi, gli utenti gratis potranno finalmente tornare a fare il karaoke con i testi delle canzoni presenti direttamente nell’app di Spotify, senza necessariamente dover pagare un abbonamento oppure attendere il ripristino del limite per poter accedere ai testi. Il cambiamento sarà globale, ma graduale, quindi se vedete ancora il limite sui testi potreste dover aspettare qualche giorno in più prima di poter accedere liberamente.

