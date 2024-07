Le cuffie Soundpeats a PREZZO BOMBA per il Prime Day di Amazon!

Questo Prime Day di Amazon ci ha riservato tanto opportunità di risparmio, ma sembra proprio che le sorprese non siano affatto finite. Se siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie wireless, allora non potete perdervi le offerte bomba lanciate da Soundpeats con i coupon applicabili in pagina che scontano i prodotti per ottenere dei prezzi incredibilmente vantaggiosi: scopriteli tutti insieme a noi!

Soundpeats Mini HS, Engine 4 e Opera 05 super scontati per il Prime Day

In super offerta per il secondo giorno del Prime Day di Amazon troviamo le Soundpeats Mini HS: delle cuffi TWS con certificazione Hi-Res LDAC, cancellazione del rumore in chiamata (ENC) ed un’autonomia di ben 36 ore. Con un prezzo di listino di 52.99€, grazie all’offerta Prime Day e al coupon applicabile in pagina il prezzo di queste cuffie scende ad appena 13.14€!

In sconto ci sono anche le Soundpeats Engine 4, delle cuffie Bluetooth 5.3 con doppio driver dinamico coassiale, ENC, certificazione Hi-Res LDAC ed un’autonomia che arriva a garantire 43 ore di riproduzione musicale. Grazie alla combinazione di offerta Prime Day e coupon in pagina, queste cuffie possono essere vostre per soli 18.74€.

Chi invece cerca un modello di fascia più alta, sarà felice di sapere che in sconto ci sono anche le Soundpeats Opera 05: TWS in-ear con Bluetooth 5.3, cancellazione attiva del rumore (ANC), certificazione Hi-Res LDAC, design premium e ben 33 ore di autonomia. In questo caso l’aggiunta del coupon all’offerta del Prime Day permette di ottenere queste cuffie a soli 27.49€, invece di 89.99€.

Per ottenere il prezzo indicato nei box sottostanti, assicuratevi di applicare la spunta alla voce “Applica coupon” direttamente all’interno della pagina prodotto di Amazon!

