Smartmi 2S è la tavoletta smart che si riscalda e si illumina di notte: oggi meno di metà prezzo!

Durante le stagioni più fredde, la tavoletta del WC può raggiungere temperature particolarmente basse, causando disagio alla pelle al momento di sedersi. Tuttavia, grazie a Smartmi, partner del brand Xiaomi, questo problema appartiene ormai al passato: il brand infatti si è specializzato nella realizzazione di tavolette smart che non solo si riscaldano, ma si illuminano anche al buio. La tavoletta Smartmi 2S, per esempio, è ora disponibile con uno sconto eccezionale del 64%, offrendovi così un comfort senza paragoni a meno della metà prezzo!

Smartmi 2S: la tavoletta smart multi-funzione oggi costa meno di 200€

Crediti: Smartmi

La tavoletta intelligente Smartmi 2S è dotata di un sistema di riscaldamento da 780W in grado di eliminare in pochi secondi il tipico freddo pungente che si prova quando ci si siede. Questo modello, inoltre, mette a disposizione anche una luce notturna con sterilizzazione UV, in modo da garantire sicurezza e pulizia. Come i modelli precedenti, anche questa tavoletta è dotata di telecomando per controllare a distanza tutte le funzionalità.

Grazie alla funzione bidet, inoltre, è possibile effettuare una pulizia rinfrescante direttamente seduti sul WC, scegliendo anche la temperatura dell’acqua che dovrà fuoriuscire dal getto. La tavoletta, inoltre, ha un meccanismo di abbassamento rallentato, in modo da non creare danni nel caso in cui venga richiusa con troppa forza.

La tavoletta intelligente Smartmi 2S è disponibile oggi al prezzo di 195.29€, grazie all’offerta lampo di Cafago che la sconta del 64%. La spedizione avviene direttamente dall’Europa ed è totalmente gratuita.

