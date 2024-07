Non di Honor: sarà di Samsung il pieghevole più sottile al mondo

Pur potendo fregiarsi di averli introdotti al grande pubblico, gli smartphone pieghevoli di Samsung non sono i più avanzati che si possano trovare. Specialmente lato hardware, dove la concorrenza cinese ha compiuto passi da gigante nel costruire prodotti che siano i migliori al mondo (almeno sulla carta). Per esempio Honor Magic V3, che ha bissato il record di Magic V2 presentandosi come il più sottile al mondo, record a cui Samsung starebbe lavorando per conquistarlo.

Samsung starebbe lavorando allo smartphone pieghevole più sottile al mondo

Prendiamo l’ultimissimo Samsung Galaxy Z Fold 6, lo smartphone pieghevole più nuovo in circolazione, la cui scocca ha uno spessore di 5,6 mm da aperto e 12,1 mm da chiuso; è un miglioramento rispetto ai 6,1/13,4 mm di Z Fold 5, ma Honor Magic V2 faceva meglio già nel 2023 con i suoi 4,7/9,9 mm, traguardo che è stato affinato da Honor Magic V3, spesso solamente 4,35/9,2 mm.

Certo, siamo nell’ordine dei millimetri da 12,1 a 9,2 mm può sembrare che non ci sia chissà quale differenza, ma sono miglioramenti strutturali necessari affinché gli smartphone pieghevoli diventino sempre più vicini a quelli standard in termini di ergonomia.

Sono anni che Samsung è solita presentare smartphone che non cambiano molto rispetto ai modelli precedenti, apportando miglioramenti marginali sotto un po’ tutti i punti di vista. Il trend potrebbe cambiare nel prossimo futuro, perché si rumoreggia che la compagnia sud-coreana starebbe lavorando alla fabbricazione del pieghevole più sottile di tutti.

I rumor parlano di un foldable mai visto prima: misurerebbe solamente 7 mm da chiuso e 3,5 mm da aperto, un livello superiore sia a quello di Honor che al prossimo Xiaomi MIX Fold 4, anch’esso piuttosto sottile. Se pensate che il rumor stia parlando di Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, non sarebbe così, perché quello misurerebbe 10 mm da chiuso, meglio di Z Fold 6 ma peggio di Magic V3 e MIX Fold 4.

Se si pensa che Z Fold 6 contiene una 4.400 mAh mentre il più sottile Magic V3 una 5.150 mAh, viene da interrogarsi come potrebbe Samsung ridurre così tanto lo spessore senza andare a scapito della batteria. Resta innegabile che Samsung debba cambiare marcia, perché il rischio di perdere quote di mercato si sta già avverando.

