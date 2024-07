I telefoni AI del futuro saranno fatti diversamente: Samsung spiega come

In un settore stantio come quello degli smartphone, le case di produzione cercano sempre nuovi metodi per cercare di innovare e ravvivare le vendite, e intelligenza artificiale è la nuova parola d’ordine. Lo sa bene Samsung, che più di tutte si è concentrata nel renderla il cavallo di battaglia dei suoi prodotti. Per la compagnia sud-coreana l’AI è il futuro della tecnologia mobile, e il risultato potrebbero essere telefoni “radicalmente diversi“ dagli standard odierni.

Samsung vuole un futuro in cui gli smartphone AI non siano fatti come siamo abituati oggi

Crediti: Samsung

Il duopolio Apple e Android ci ha abituati a smartphone sostanzialmente identici da oltre un decennio, cioè un rettangolo di vetro e metallo dal design minimale dove lo schermo occupa tutta (o quasi) la superfice frontale, in cui l’interazione avviene tramite pannello touch e comandi vocali e dove l’esperienza quotidiana ruota attorno alle numerose app che utilizziamo.

Ai microfoni del Financial Review, il presidente di Samsung Mobile Experience (MX) TM Roh ha accennato a qualcosa di “radicalmente diverso dagli attuali telefoni Samsung“, senza però scendere in particolari specifici. Ha dato qualche spiegazione, per esempio parlando di telefoni con schermi più grandi e più sensori, pur parlando di dispositivi “più mobili” di adesso.

Attualmente, la divisione MX è concentrata sugli smartphone AI e su un cambio di paradigma di difficile attuazione e che richiederà investimenti miliardari per capire come aggiornare il concetto attuale di smartphone. Non sarà per niente facile: Humane e Rabbit c’hanno provato ma fallendo nel giro di pochi mesi. Ma il boom nelle vendite degli smartphone AI non passa inosservato, e sarà interessante capire come Samsung e le altre aziende del settore cercheranno di evolversi da qui ai prossimi anni.

