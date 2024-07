One UI 7: per Samsung sarà il suo “più grande aggiornamento”

Nonostante sia sempre piuttosto critico e salace nei confronti di Samsung, quando a parlare del brand è Ice Universe tutti drizzano le orecchie sulle sue voci di corridoio. L’insider partecipa alla community che segue le vicissitudini dietro al software degli smartphone sud-coreani, e questo gli permette di seguire il dietro le quinte del suo sviluppo. E affermare che quello della One UI 7 potrebbe essere il più grande aggiornamento nella storia di questa interfaccia è una dichiarazione decisamente forte.

Samsung prepara un aggiornamento a una One UI 7 che potrebbe rivoluzionare tanto

Today's leak: One UI 7 may be the most changed version in the history of One UI. The icon is redrawn. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 16, 2024

Ci vorranno ancora mesi prima di conoscerla ufficialmente, ma secondo Ice Universe ci troveremo davanti una One UI 7 che si prospetta “la versione con più cambiamenti” fra tutte quelle rilasciate finora nello storico della One UI. Era il 2008 quando nasceva la primissima TouchWiz, UI che venne molto criticata per essere eccessivamente satura di funzioni e conseguentemente lenta rispetto alla concorrenza. Poi fu il turno della Samsung Experience, che dal 2016 iniziò un percorso di “redenzione” che nel 2018 è infine sfociato nella One UI.

Seriously, what do you want the One UI to improve most urgently? — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 16, 2024

Diamo per scontato che One UI 7 andrà a braccetto con Android 15, la prossima versione del sistema operativo di Google, e che quindi porterà con sé le novità della 15esima edizione del robottino verde. Il vero cambiamento sarebbe però apportato da parte di Samsung, che si prevede applicherà una riprogettazione dell’interfaccia di cui non conosciamo ancora i dettagli, però.

Ice Universe suggerisce un cambio delle icone, che da quando esiste la One UI sono rimaste sostanzialmente invariate con la loro classica forma quadrata/tondeggiante. Riprendendo le indiscrezioni comparse in precedenza, sappiamo anche che sarebbe in arrivo un’importante novità dell’app drawer. Per i più curiosi, sappiate che Samsung ha già annunciato la data di presentazione della One UI 7.

