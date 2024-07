One UI 7.0: tante novità, ma sarebbero copiate da Apple e Xiaomi

Ci avviciniamo progressivamente alla One UI 7.0, che si prevede possa essere il “più grande aggiornamento” di Samsung nella storia della sua One UI. Questo per la quantità di modifiche che il team di sviluppo software starebbe apportando al prossimo major update della casa sud-coreana, di cui proseguono i leak in rete. Sono già trapelate alcune delle modifiche attese, a cui adesso si aggiunge una lista di novità che sarebbero “ispirate” alle UI di Apple e Xiaomi.

Samsung avrebbe “preso ispirazione” per il futuro aggiornamento alla One UI 7.0

Gli ultimi rumor riportavano una riprogettazione grafica della One UI 7.0, e adesso abbiamo informazioni più accurate in merito. Il leaker Chun Bhai riporta quanto riferitogli da una fonte anonima, a partire dall’utilizzo di icone più arrotondate e tridimensionali sulla scia di quanto visto con macOS e visionOS. Ci sarebbero collegamenti anche con iOS 18, come per esempio le Quick Action nella lock screen, la nuova icona dell’app Galleria (bianca con fiore arcobaleno) e widget della lock screen anch’essi più tondeggianti.

C’è anche un riferimento sia ad iOS che ad HyperOS, cioè la tendina delle notifiche a due pagine: facendo uno swipe dall’alto a sinistra si apre quella delle notifiche, a destra quella del Quick Panel, potendo poi fare swipe orizzontale per passare da una all’altra. Infine l’app Fotocamera, dove verrebbe migliorato l’utilizzo a una mano spostando gli elementi dall’alto al basso, oltre a nuove modalità e alla scorciatoia per aprire le impostazioni rapide.

Non manca moltissimo alla data di presentazione della One UI 7.0: nella sua attesa, sappiate che potreste star per ricevere il roll-out delle novità della One UI 6.1.1.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le