One UI 7.0: mega-leak con tante immagini del major update Samsung

Manca poco al primissimo rilascio della One UI 7.0 ma c’è chi ci ha già messo le mani sopra e ha ben pensato di darci un assaggio del major update Samsung. Il roll-out avrà ufficialmente inizio assieme a quello di Android 15 da parte di Google, e come ogni anno le novità di Big G saranno accompagnate da quelle del team software di Samsung, perciò vediamo cosa aspettarci.

Ecco come cambieranno gli smartphone Samsung con One UI 7.0

Si parte ovviamente dalla schermata Home, dove sin da subito la One UI 7.0 presenta forme più tondeggianti per i vari elementi grafici che la compongono, compresi i divisori di sezione che compongono il menu delle Impostazioni. Possiamo notare anche le nuove icone per le app di sistema, comprese quelle per Telefono, Fotocamera, Contatti, Galleria, Meteo, Orologio e Samsung Internet.

A proposito di queste ultime due, sono già trapelate in rete ma non aspettatevi chissà quali novità: a parte le icone ridisegnate, si può notare qualche piccola modifica a font e UI; per esempio, è stato migliorato il timer della nuova app Orologio, che quando viene rimpicciolito ha una pillola con il tasto pausa e la possibilità di essere chiuso con la gesture drag-to-close verso la X in basso.

Un’altra novità importante riguarda l’app drawer, che sulla base dei leak precedenti sappiamo che avrà una feature richiesta da molti; oltre a ciò, è stata spostata la barra di ricerca in basso, modifica che faciliterà non poco l’utilizzo a una mano essendo più a portata di pollice. Cambia anche la schermata Quick Panel, anch’essa con forme più rotonde, l’aggiunta dello slider audio in basso per la regolazione del volume e una novità “copiata” da Xiaomi.

È possibile scorgere anche una nuova animazione di ricarica nella parte bassa della schermata, sia nella Home che nella lock screen; viste le forme, potrebbe addirittura trattarsi di un widget, su cui magari cliccare per accedere rapidamente alle opzioni di ricarica. Infine la funzione Continuity, a cui è stata aggiunta la possibilità di passare chiamate e videochiamate fra smartphone, tablet e smart TV nelle vicinanze. Queste non sarebbero però le uniche novità, visto che si vocifera dell’aggiunta di una sorta di Isola Dinamica e di un’app Fotocamera ridisegnata.

Per le tempistiche, la prima One UI 7.0 Beta dovrebbe essere rilasciata durante la terza settimana di agosto a partire dalla serie Samsung Galaxy S24, anche se come al solito in Europa sarà disponibile ufficialmente solamente in Germania e Regno Unito.

