One UI 7.0: ci sono buone notizie per la fotocamera Samsung

Oggi come non mai, l’utilizzo a una mano degli smartphone è cruciale per diverse ragioni, e questo lo sa bene anche Samsung, che con la One UI 7.0 prepara cambiamenti in tal senso. Innanzitutto, perché la crescente dimensione dei display rende difficile maneggiarli, specialmente in situazioni in cui si ha solo una mano libera. E in generale, usarli con una mano consente un accesso rapido e comodo a funzioni utilizzatissime come la fotocamera, specie da quando i social hanno sdoganato foto e video in verticale.

Samsung migliorerà la UI della sua fotocamera con l’aggiornamento One UI 7.0

Che si parli di Samsung o meno, spesso capita che le interfacce fotografiche non siano studiate alla perfezione per essere utilizzate in verticale a una mano, con pulsanti e scorciatoie posizionate nella parte alta del display. Questo cambierà con l’aggiornamento alla One UI 7.0, visto che gli screenshot trapelati in rete da parte dell’insider Chun Bhai (che ci rivela anche la nuova icona dell’app Fotocamera) ci mostrano una UI ad hoc per l’utilizzo a una sola mano.

Quello che ha fatto Samsung è spostare tutti i pulsanti nella parte bassa: quelli per cambiare risoluzione, aspect ratio, flash, timer, esposizione, filtri, impostazioni e così via, che si aggiungono così ai tasti già presenti in basso per scattare foto, avviare video, passare alla fotocamera frontale e aprire la Galleria. Andando nella pagina Altro, anche le varie modalità di scatto (Pro, Notte, Panorama, Slow Motion, Hyperlapse, ecc.) sono spostate verso il basso, potendo cliccarci più agevolmente col pollice.

Un tempo, la fotocamera era pensata affinché gli utenti potessero utilizzarla al meglio tenendo lo smartphone in orizzontale a mo’ di fotocamera. Ma da quando gran parte delle nostro foto e dei nostri video finiscono sui social, che sono visualizzati quasi sempre in verticale, la visualizzazione verticale ha assunto molta più importanza, ed è una buona notizia che Samsung si comporti di conseguenza, andando incontro all’utilizzo degli utenti.

Non a caso, si preannuncia una One UI 7.0 che potrebbe essere “il più grande aggiornamento” nella storia della One UI, con molte novità anche se si parla già di plagio ai danni di Apple e Xiaomi.

