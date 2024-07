One UI 7.0 Beta: ecco quando verrà rilasciata da Samsung

L’aggiornamento ad Android 14 è stato affiancato da quello alla One UI 6.0 di Samsung, seguito poi da quelli alla 6.1, alla 6.1.1 e adesso ci approcciamo a One UI 7.0 con Android 15. Ogni major update è accompagnato dall’attenzione di tutti quegli utenti curiosi di conoscerne le novità, che inizieremo a scoprire con una One UI 7.0 Beta di cui adesso conosciamo le tempistiche di roll-out.

Samsung è prossima al rilascio dell’aggiornamento alla One UI 7.0 Beta

One UI 7 Beta will start from the end of July or early August, if there are no accidents. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 23, 2024

Non c’è ancora una data ufficiale, ma il sempre informato insider Ice Universe ci fa sapere che, salvo intoppi, il rilascio della One UI 7.0 Beta avrà inizio fra fine luglio e inizio agosto. Lo scorso anno la One UI 6.0 Beta venne rilasciata il 7 agosto, perciò non ci sarebbero cambiamenti nel calendario del team di sviluppo software di Samsung.

Parlando di novità, inizialmente il leaker aveva pubblicato un post su X in cui accennava ad animazioni molto fluide, un aspetto che spesso Ice Universe recrimina alla One UI quando confrontata ad iOS, ColorOS e HyperOS, salvo poi cancellarlo. Sulla base delle indiscrezioni circolate, Samsung avrebbe preso ispirazione da Apple e Xiaomi anche per l’aggiunta di nuove grafiche e funzionalità, per quello che si prevede potrebbe essere “il più grande aggiornamento” di sempre per la One UI.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le