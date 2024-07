One UI 6.1.1: quali novità arriveranno sui vecchi modelli Samsung

La vera novità di Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 si chiama One UI 6.1.1, l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung. Era già accaduto con le precedenti generazioni che gli smartphone pieghevoli (e tablet) introducessero la versione “x.1.1” della One UI, e così è avvenuto anche per quella di ultima fattura. Per il momento, sono gli unici ad avere le nuove feature software introdotte, ma è soltanto questione di tempo prima che queste arrivino anche ai possessori di altri modelli.

Samsung porterà le novità dell’aggiornamento One UI 6.1.1 sui vecchi modelli

In un post sul forum sud-coreano, il responsabile del team di sviluppo che si occupa del software fotografico ha dato una panoramica su cosa attendersi da qui ai prossimi mesi. Innanzitutto, la nuova funzione Auto Zoom, che su Samsung Galaxy Z Flip 6 effettua uno zoom automatico nella modalità Flex Camera per trovare l’inquadratura migliore, arriverà anche su Z Flip 5.

C’è poi Instant Slow-Motion, che in un clic utilizza l’intelligenza artificiale per effettuare uno slow-motion istantaneo su qualsiasi video in galleria; con la One UI 6.1.1 è stata aggiunta la possibilità di condividerlo senza salvarlo come file separato, funzione che arriverà anche su Z Fold 5, Z Flip 5 e sulle serie S23 e Tab S9.

Portrait Studio trasforma le foto in modalità Ritratto in vari stili (dipinto, cartoni animati, acquerelli, fumetti, ecc.), Sketch to Image prende quanto scarabocchiato con la S Pen e lo trasforma in un disegno, e Live Effect trasforma le immagini 3D in 2D: tutte queste feature usano l’AI generativa, e arriveranno su Z Fold 4/5, Z Flip 4/5 e sulle serie Galaxy S22/S23/S24 e Galaxy Tab S8/S9.

C’è poi Motion Clipper per creare GIF di persone e oggetti in movimento, RAW Editor per modificare foto DNG nel Galaxy Photo Editor: anche queste arriveranno sui succitati modelli, escluso S23 FE. Attenzione, però: secondo quanto si vocifera in rete, queste novità non arriveranno sotto forma di aggiornamento One UI 6.1.1, che rimarrà esclusivo di Z Fold 6 e Z Flip 6, ma verranno rilasciate sotto forma di aggiornamenti aggiuntivi della già esistente One UI 6.1.

