Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 e AI: il doppio display sarà sempre più utile

Se esistono smartphone pieghevoli come gli ormai imminenti Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 è per sfruttarne la loro unicità sotto forma di doppio display. La peculiarità di questo form factor è quello di avere uno schermo sia da chiuso che da aperto, ma ciò non toglie che possano essere utilizzati entrambi in modalità contemporanea. Anche perché, sulla base degli ultimi spoiler di Evleaks, i pieghevoli di futura generazione Samsung avranno nuove funzionalità che ne potenzieranno l’esperienmza d’uso.

Le immagini ci anticipano come miglioreranno i display di Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

Tutto si basa sulle immagini render pubblicate da Evan Blass, che ci mostrano un Samsung Galaxy Z Flip 6 sul cui schermo esterno vediamo visualizzati molteplici widget, in questo caso meteo, galleria e salute ma ipotizziamo se ne potranno utilizzare anche altri. L’interfaccia della One UI 6.1.1 sfrutterebbe più profondamente la presenza di un pannello posto esternamente, non limitandosi più a mostrare solamente un widget per volta.

Se conosciamo Samsung, questa sarà una novità non esclusiva di Samsung Galaxy Z Flip 6 e sarà portata anche su Z Flip 5 una volta rilasciato il prossimo aggiornamento software, visto che entrambi hanno un display esterno da 3,4″ con la stessa forma “a cartella”.

Sempre nei render di Evan Blass, vediamo ancora una volta Samsung Galaxy Z Flip 6 in azione, questa volta con una funzionalità legata a Galaxy AI. Mi riferisco alla Traduzione Live, che consente di sfruttare l’intelligenza artificiale per tradurre in tempo reale una conversazione fra persone di lingue differenti. Introdotta con la serie S24, sui pieghevoli sarà possibile usarla con la traduzione mostrata sui due schermi, di modo che entrambe le persone possano leggere nella propria lingua quello che l’altro sta dicendo.

Anche se le immagini non ce lo mostrano, ci aspettiamo che questa novità di Galaxy AI trovi spazio pure su Samsung Galaxy Z Fold 6, avendo anch’esso un doppio schermo utile allo scopo. Fra pochi giorni li scopriremo ufficialmente, ma sappiate che potete già averli con 200€ di sconto su Amazon.

