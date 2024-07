Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra: c’è una data, ma sarà difficile averlo

Aggiornamento 18/07: si torna a parlare di quando dovrebbe essere presentato Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, trovate i dettagli a fine articolo.

E se vi dicessi che assieme a Samsung Galaxy Z Fold 6 ci dovrebbe essere anche una variante Ultra? Che ci fossero due modelli in arrivo se ne parla da molto tempo, quando i rumor parlarono della presenza di più pieghevoli nella prossima generazione sud-coreana. Inizialmente si credeva che il secondo modello sarebbe stato il cosiddetto Samsung Galaxy Z Fold 6 FE della serie Fan Edition, meno costoso di Z Fold 6, ma così parrebbe non essere.

Samsung vuole portare la variante Ultra anche sui suoi smartphone pieghevoli

What if I told you the Galaxy Z Fold 6 (Q6) was the "cheap" new foldable and there is a new "Ultra" (Q6A) coming up? That's what's going on according to what I hear on the streets of Barcelona. #MWC24https://t.co/fNesmk1C0Y — Roland Quandt (@rquandt) February 28, 2024

Q6 e Q6A: sono queste le sigle tecniche che seguono i due smartphone pieghevoli di Samsung, trapelate in precedenza e che adesso avrebbero una destinazione più chiara. Q6 sarebbe il modello standard Samsung Galaxy Z Fold 6, mentre finora ignoto Q6A è stato identificato come Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Questo sarebbe un cambio di strategia per Samsung, che proporrebbe ai consumatori due modelli fra cui scegliere per il form factor smartphone/mini-tablet. Sarebbe quindi da capire come verrebbero gestite specifiche e prezzi: Z Fold 6 costerà quanto Z Fold 5 e Z Fold 6 Ultra sarà più costoso oppure il modello base calerà di prezzo e quello Ultra si posizionerà laddove adesso c’è Z Fold 5?

Non finisce qui, perché in passato si era vociferato di un possibile Fold Ultra e non solo, perché ad accompagnarlo potrebbe esserci persino un Flip Ultra. Sappiamo come sarà fatto Z Fold 6, e la sua variante Ultra potrebbe avere display e batteria più grandi, memorie più capienti, fotocamere migliori e forse l’inclusione nella scocca della S Pen.

Un leak smentisce | Aggiornamento 14/02

A quanto pare, l’esistenza di questo fantomatico Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra sarebbe tutt’altro che sicura. A dirlo è il noto leaker Revegnus, che dopo la comparsa delle relative voci di corridoio si è esposto smentendole e affermando che il secondo modello sarebbe invece Samsung Galaxy Z Fold 6 FE (o quale sarà il suo nome), il cui lancio potrebbe essere affiancato da quello di Z Flip FE.

Nuove conferme | Aggiornamento 26/04

Non è della stessa idea un altro celebre insider, Max Jambor, che torna sull’argomento confermando l’esistenza di Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra. Riprendendo le indiscrezioni precedenti, è apparsa in rete la sigla SM-F958, che di per sé potrebbe sembrare non specificare nulla ma che assume un altro significato se la si analizza confrontandola col resto del catalogo.

Samsung Galaxy Z Fold 3 era siglato come SM-926, mentre i successivi Fold 4 e Fold 5 come SM-936 e SM-946. Lo stesso vale per gli smartphone non pieghevoli: Samsung Galaxy S22, S22+ ed S22 Ultra sono siglati come SM-901, SM-906 ed SM-908, i successivi S23, S23 ed S23 Ultra come SM-911, SM-916 ed SM-918 e infine gli ultimi S24, S24+ ed S24 Ultra come SM-921S M-926 ed SM-928.

In questo marasma di lettere e numeri, ciò che traspare è che i top di gamma si concludono col il numero 1 per i modelli base, numero 6 per quelli Plus e numero 8 per quelli Ultra. Considerato che finora i pieghevoli sono sempre stati indicati dal numero 6, l’impressione è che SM-F958 indichi Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, mentre il modello base dovrebbe essere siglato come SM-F956.

Un’altra prova | Aggiornamento 30/05

EB-BF958ABE o EB-BF958ABY: queste sono le sigle apparse nel database dell’ente certificativo indiano BIS, che secondo quanto trapelato sarebbero appartenenti alle batterie di Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, essendo questo siglato come SM-F958x. Questa che vedete qua sopra sarebbe la certificazione delle batterie dello smartphone pieghevole, mentre quelle di Z Fold 6 standard sono siglate EB-BF959ABE e EB-BF959ABY essendo Z Fold 6 siglato come SM-F956x.

Dubbi sulla disponibilità | Aggiornamento 13/06

Se si consulta la lista di prodotti che Samsung lancerebbe da qui ai prossimi mesi fatta trapelare da Evleaks, non sembra esserci nessuna traccia del fantomatico Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra. Ma non è dello stesso avviso SamMobile, secondo cui questa lista farebbe riferimento al mercato statunitense ergo occidentale.

Brutte notizie, quindi, perché a quanto pare il pieghevole premium potrebbe essere un’esclusiva asiatica. Sullo smartphone non starebbero trapelando notizie proprio per l’approccio più segreto adottato da Samsung, che come per il primo Galaxy Fold non vorrebbe far circolare nessuna notizia.

According to a reliable list, these are the only notable SS products on deck in the near future:



Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge Pro

Galaxy Buds3

Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Ring

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch7

Galaxy Watch7 Ultra

Q6/B6 https://t.co/5O3p2DNuu0 — Evan Blass (@evleaks) May 20, 2024

Lo confermano anche le indiscrezioni di Android Headlines: il pieghevole sarebbe siglato come SM-W9025 oltre che SM-F958N, due sigle che indicherebbero la sua disponibilità soltanto in Sud Corea e Cina, e in quest’ultima nazione potrebbe essere conosciuto come Samsung Galaxy W25 Ultra.

Compare una data | Aggiornamento 18/07

Abbiamo appurato che il lancio di Samsung Galaxy Z Fold 6 è avvenuto in solitaria, senza altre varianti ad accompagnarlo checché se ne dicesse in precedenza. I rumor ci dicono che l’azienda ne avrebbe rinviato la presentazione, addirittura valutandone la cancellazione causa concorrenza. Ci sono però le ultime voci di corridoio, secondo cui Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra si farà e fra non moltissimo.

Non bisognerebbe attendere il 2025 bensì ottobre 2024, per quanto verrebbe confermata l’esclusività per Sud Corea e Cina. Si prevede che in Cina possa venir commercializzato sotto altro nome, forse come Samsung Galaxy W25, senza dimenticarci che c’è anche chi lo indica come Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim.

