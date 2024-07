Z Fold 6 Slim e Tab S10: ci sarà un terzo Samsung Unpacked 2024

Il 2024 potrebbe essere il primo anno in cui i suoi smartphone pieghevoli vengono presentati in due eventi Samsung Unpacked separati, perché dopo Galaxy Z Fold 6 ci sarebbe anche Galaxy Z Fold 6 Slim. Non sarebbe l’unica novità della prossima conferenza, perché si vocifera che ad accompagnare il tanto atteso foldable ci sarebbe anche la serie Galaxy Tab S10.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim e Tab S10: i nuovi pieghevoli e tablet arriveranno assieme

Finora siamo stati abituati a due eventi di punta annuali: il primo è quello per la serie Galaxy S e ha luogo fra febbraio e marzo, mentre il secondo è quello per la serie pieghevole Galaxy Z fra luglio e agosto. Tuttavia, il 2024 potrebbe rompere questa tradizione, in un certo senso, e aggiungere un terzo Samsung Unpacked che romperebbe gli schermi finora visti.

Lo suggerisce il noto leaker Ice Universe, che punta al mese di ottobre come quello in cui si terrebbe questo imprevisto evento. Viene menzionato anche Samsung Galaxy W25, nome che indicherà la variante cinese del già conosciuto Galaxy Z Fold 6, ma la novità che tutti attendono è ovviamente Galaxy Z Fold 6 Slim. Precedentemente conosciuto come Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, sarebbe il primo pieghevole di fascia ancora più alta, ergo più costoso e con specifiche migliorate, specialmente nello spessore della scocca.

Oltre al chiacchierato pieghevole ci sarebbe la nuova serie di tablet Samsung Galaxy S Tab, che secondo Ice Universe sembrerebbe comprendere Tab S10+ e Tab S10 Ultra. Non a caso, nei benchmark sono trapelati solo questi due, ed entrambi avrebbero un SoC inaspettato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le