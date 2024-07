Samsung Galaxy Z Flip 6: ecco la versione speciale per le Olimpiadi di Parigi 2024!

I principali protagonisti dell’evento Unpacked di luglio sono stati loro, i nuovi pieghevoli targati Samsung. Tuttavia questo mese ci sarà anche un altro evento, particolarmente importante per gli amanti dello sport: stiamo parlando delle Olimpiadi 2024, che si terranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto. Per l’occasione la compagnia asiatica ha svelato il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition versione speciale che sarà fornita a quasi 17.000 atleti che gareggeranno durante l’evento.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition: tutto sulla versione speciale dedicata agli atleti delle Olimpiadi 2024

Crediti: Samsung

La stessa azienda ha specificato che Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition verrà distribuito agli partecipanti alle Olimpiadi 2024 di Parigi, quindi è probabile che questa particolare edizione non vedrà la luce in versione commerciale. Il dispositivo è stato progettato e personalizzato appositamente per tutti gli atleti dei prossimi Giochi Olimpici e Paraolimpici, un’iniziativa a cui Samsung non è nuova (la compagnia è anche partner del Comitato Olimpico Internazionale da almeno tre decenni).

Crediti: Samsung Crediti: Samsung

Per quanto riguardai l design, il nuovo pieghevole di Samsung è stato realizzato in una sgargiante colorazione gialla decorata in oro con gli anelli olimpici e gli agitos paraolimpici; il telefono è accompagnato da una confezione speciale e da una particolare cover Flipsuit Case (in pelle Venezia) in collaborazione con Berluti, la Maison di lusso maschile parigina che ha disegnato le divise ufficiale della squadra francese per la cerimonia di apertura di Parigi 2024.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Scheda tecnica

Dimensioni di 85,1 x 71,9 x 14,9 da chiuso / 165,1 x 71,9 x 6,9 mm da aperto per un peso di 187 grammi

Certificazione IP48

Display esterno Super AMOLED da 3,4″ (748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

(748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QXGA+ (2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz

(2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz Sensore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,39 GHz X4 + 3 x 3,1 GHz A720 + 2 x 2,9 GHz A720 + 2 x 2,2 GHz A520)

+ 3 x 3,1 GHz A720 + 2 x 2,9 GHz A720 + 2 x 2,2 GHz A520) GPU Adreno 740 a 719 MHz

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.000 mAh con ricarica da 25W , wireless 15W e inversa 4.5W

con ricarica da , e inversa 4.5W Fotocamera da 50 + 12 MP f/1.8-2.2 con sensore principale ISOCELL GN3 (1/1,57″, 1,0 μm), OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm

f/1.8-2.2 con sensore principale ISOCELL GN3 (1/1,57″, 1,0 μm), OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm Selfie camera da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85° Connettività Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker Stereo, USB 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Software Android 14 con One UI 6.1.1

