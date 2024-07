Galaxy Z Flip 6 è più resistente di Flip 5? Ce lo dice JerryRigEverything

Quando ci si imbatte in prodotti come Samsung Galaxy Z Flip 6, chi non lo acquista lo fa essenzialmente per due motivi: chi per il prezzo elevato, chi per i dubbi sulla sua resistenza. Da quando sono nati, gli smartphone pieghevoli hanno sollevato interrogativi sulla loro effettiva capacità di resistere all’usura quotidiana: perché spendere così tanto se rischio di rovinarlo se non addirittura romperlo?

JerryRigEverything mette alla prova la resistenza di Samsung Galaxy Z Flip 6

Ed è qui che entra in gioco JerryRigEverything, lo youtuber che fa quello che nessuno può o vuole fare: torturare gli smartphone per capire di che pasta siano fatti. Questa volta è il turno di Samsung Galaxy Z Flip 6, da poco arrivato sul mercato e quindi oggetto della prova odierna, in vista di quella che accadrà fra non molto anche al “fratello” Samsung Galaxy Z Fold 6.

A uno sguardo poco approfondito, Flip 6 è praticamente identico a Flip 5. Le novità sono celate nella scheda tecnica, principalmente sotto forma di Snapdragon 8 Gen 3 e una nuova fotocamera principale non più da 12 ma da 50 MP. Una volta aperto, la prima cosa che si nota è la grinza ridotta dello schermo pieghevole, oltre al fatto che la scocca ha spigoli più accentuati e un effetto meno tondeggiante.

“Premere lo schermo con un oggetto come una penna o un’unghia potrebbe causare danni” e “quando lo chiudi, assicurati che non ci sia nulla all’interno, ad esempio carte, chiavi o monete“: questi sono due delle avvertenze alla prima accensione. E infatti lo schermo interno non supera lo standard di resistenza degli smartphone tradizionali, che sono soliti graffiarsi al livello 6/7 della scala di Mohs; Z Flip 6 si inizia a graffiare già al livello 2, e questo significa che basta applicare pressione con un’unghia per graffiare permanentemente lo strato protettivo in materiale plastico.

Al contrario, quello esterno è protetto da vetro Gorilla Glass Victus 2 ed è quindi in linea con i telefoni classici in quanto a resistenza ai graffi. Migliora invece il frame, sempre in metallo ma che passa da Armor Aluminum al nuovo e più coriaceo Enhanced Armor Aluminum, e la certificazione che sale a IP48 e che gli permette di aprirsi e chiudersi senza problemi anche se finisse nella polvere.

Pur avendo resistito anche al bend test, JerryRigEverything ha proceduto a smontare Samsung Galaxy Z Flip 6, ma per una buona ragione, ovvero svelare una delle novità più nascoste. Sto parlando dell’introduzione della camera di vapore, per la prima volta dentro a un flip phone Samsung, il ché va a beneficio delle temperature, potendo dissipare meglio il calore e offrire migliori prestazioni e autonomia.

A questo punto, qualcuno potrebbe essere più incline ad acquistare Samsung Galaxy Z Flip 6, ma ad ogni modo esiste una versione che non potrete avere in alcun modo.

