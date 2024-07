Samsung Galaxy Z Flip 6: questa versione speciale è per veri appassionati di DORAEMON!

“Io conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima!” Se anche voi avete questa canzoncina in testa che ogni tanto parte a loop, allora la nuova edizione speciale del pieghevole di Samsung è sicuramente lo smartphone che fa per voi (ma per ora non potrete acquistarlo). Samsung Galaxy Z Flip 6 è protagonista di una nuova Limited Edition, questa volta dedicata niente meno che a Doraemon, il gattone blu più amato dagli ex-bambini.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Limited Edition: caratteristiche e prezzo della versione speciale dedicata al gattone blu!

Crediti: Samsung

L’edizione dedicata alla Olimpiadi di Parigi 2024 ha debuttato con un tono solenne, un’elegante colorazione gialla ed una cover in pelle realizzata con un look stiloso. In questo caso abbiamo a che fare sicuramente con un modello dall’atmosfera più leggera: Samsung Galaxy Z Flip 6 Doraemon Limited Edition arriva in una semplice colorazione blu (con finitura opaca) e una custodia protettiva che richiama il celebre personaggio. Non solo: è presente anche una confezione speciale a tema ed un’action figure di Doraemon.

Crediti: Samsung Crediti: Samsung

Il prezzo di questa particolare edizione è di circa 1.258€ al cambio attuale (10.698 HK$) ma per ora è disponibile all’acquisto solo per gli utenti situati ad Hong Kong (con spedizioni a partire dal 18 luglio). Le specifiche restano le stesse della versione standard, lanciata di recente anche in Italia, ma nel solo il taglio di memorie da 12/512 GB.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Scheda tecnica

Dimensioni di 85,1 x 71,9 x 14,9 da chiuso / 165,1 x 71,9 x 6,9 mm da aperto per un peso di 187 grammi

Certificazione IP48

Display esterno Super AMOLED da 3,4″ (748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

(748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QXGA+ (2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz

(2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz Sensore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,39 GHz X4 + 3 x 3,1 GHz A720 + 2 x 2,9 GHz A720 + 2 x 2,2 GHz A520)

+ 3 x 3,1 GHz A720 + 2 x 2,9 GHz A720 + 2 x 2,2 GHz A520) GPU Adreno 740 a 719 MHz

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.000 mAh con ricarica da 25W , wireless 15W e inversa 4.5W

con ricarica da , e inversa 4.5W Fotocamera da 50 + 12 MP f/1.8-2.2 con sensore principale ISOCELL GN3 (1/1,57″, 1,0 μm), OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm

f/1.8-2.2 con sensore principale ISOCELL GN3 (1/1,57″, 1,0 μm), OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm Selfie camera da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85° Connettività Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker Stereo, USB 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Software Android 14 con One UI 6.1.1

