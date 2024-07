Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra ufficiali: il monitoraggio della salute è sempre più smart

In occasione dell’evento Unpacked tenuto a Parigi in queste ore, Samsung ha presentato ufficialmente i nuovi Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, che andranno ad aggiornare la lineup degli smartwatch proposti dall’azienda coreana. La grande novità di questi nuovi dispositivi e la loro capacità di sfruttare l’intelligenza artificiale di Galaxy AI per potenziare il monitoraggio della salute e fornire esperienze di benessere complete per tutti.

Galaxy AI al servizio della salute con i nuovi Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra

Il nuovo Samsung Galaxy Watch 7 è progettato per aiutare gli utenti ad acquisire una migliore comprensione della propria salute, tracciando con precisione oltre 100 allenamenti e creando routine personalizzate per raggiungere i propri obiettivi. L’iconico design circolare dello smartwatch resta pressocché invariato, con le versioni da 40mm e 44mm che arrivano rispettivamente nelle colorazioni Green e Cream e Green e Silver. Il display in cristallo di zaffiro è un AMOLED da 1.3″ nel caso del 40mm e 1.5″ per la versione da 44mm, con risoluzione 480p (480×480 pixel e 423×423 pixel) e supporto Full Color Always On.

Sotto la scocca, però, batte il cuore del nuovo chip Exynos W100, progetto a 3nm con un CPU a 5 core, che viene affiancata da 2 GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la connettività troviamo a disposizione la rete cellulare LTE, connessione Bluetooth 5.3, Wi-Fi Dual Band, NFC e GPS, mentre la sensoristica Samsung BioActive mette a disposizione il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi dell’impedenza bioelettrica, il monitoraggio della temperatura, l’accelerometro, il barometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità.

Il dispositivo, inoltre, è dotato di una batteria da 425 mAh per la versione da 44mm e da 300 mAh per quella da 40mm (entrambi con ricarica wireless veloce), mentre le certificazioni 5ATM, IP68 e MIL-STD-810H si assicurano che lo smartwatch sia protetto da acqua e polvere. Ad alimentare Galaxy Watch 7, invece, troviamo per la prima volta Wear OS 5, personalizzato grazie alla One UI 6 Watch. Tra le nuove funzioni, inoltre, troviamo la possibilità di rispondere ai messaggi senza fatica con la funzione Risposte suggerite intelligenti, che suggerisce le risposte più adatte analizzando le conversazioni precedenti grazie a Galaxy AI.

Samsung Galaxy Watch Ultra, invece, è pensato per chi vuole massimizzare le prestazioni, sbloccando ulteriormente le esperienze di fitness migliorato per ottenere risultati di livello superiore. Anche in questo caso ritroviamo il design circolare, che però viene affiancato da un design a cuscinetto che migliora la protezione del dispositivo, mentre il nuovo sistema di aggancio dinamico mette a disposizione un maggiore comfort.

Il nuovo Galaxy Watch Ultra è dotato di una struttura in titanio di grado 4, con una resistenza all’acqua di 10ATM ed è progettato per funzionare fino a 500 metri sotto il livello del mare, sia fino a 9.000 metri di altezza: che siate appassionati di immersioni subacquee o amate le scalate in montagna, Watch Ultra sarà sempre a vostra disposizione. Grazie al nuovo Pulsante rapido, inoltre, gli utenti possono avviare e controllare istantaneamente gli allenamenti e mappare le funzioni in base alle proprie esigenze.

Il modello Ultra è disponibile unicamente nel formato da 47mm nelle colorazioni Titanium Silver, Titanium Gray e Titanium White. Anche in questo caso abbiamo a disposizione un display in cristallo di zaffiro da 1.5″ con tecnologia Super AMOLED, risoluzione 480p (480 x 480 pixel) e supporto per Full Color Always On. Il nuovo Exynos W1000 alimenta anche il Galaxy Watch Ultra, con la medesima configurazione di 2/32 GB che caratterizza Galaxy Watch 7, ma in questo caso abbiamo a disposizione una batteria nettamente più grande da ben 590 mAh.

Come accennato in precedenza, Galaxy Watch Ultra è certificato 10ATM, IP68 e MIL-STD-810H, mentre resta invariata (rispetto a Watch 7) la sensoristica che vede il Samsung BioActive mettere a disposizione il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi dell’impedenza bioelettrica, il monitoraggio della temperatura, l’accelerometro, il barometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità. Per la connettività abbiamo a disposizione la rete cellulare LTE, connessione Bluetooth 5.3, Wi-Fi Dual Band, NFC e GPS, mentre anche in questo caso lo smartwatch è alimentato da Wear OS 5 con One UI 6 Watch.

Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra: prezzi e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy Watch 7 sono disponibili in Italia a partire da oggi ad un prezzo di partenza di 319€, nelle varianti da 40mm e 44mm con connettività LTE oppure Bluetooth/Wi-Fi, direttamente tramite il sito ufficiale.

Galaxy Watch 7 40mm: 319€

Galaxy Watch 7 40mm LTE: 369€

Galaxy Watch 7 44mm: 349€

Galaxy Watch 7 44mm LTE: 399€

Samsung Galaxy Watch Ultra è anch’esso disponibile da oggi in Italia tramite il sito ufficiale nella variante unica da 47mm con connettività LTE al prezzo di 699€.

