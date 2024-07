Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra: quali saranno le differenze

Più ci avviciniamo al loro giorno di debutto, più cose sappiamo su Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra. Per la prima volta, il brand sud-coreano ha deciso di adeguarsi alle modalità che Apple attua sui suoi smartwatch. Mi riferisco alla scelta di proporre un modello base e uno Ultra, pensati per due differenti target: chi è disposto a qualche compromesso a fronte di un prezzo più contenuto e chi invece preferisce spendere molto ma avere il meglio che si possa chiedere da un orologio firmato Samsung. Per avere una visione più chiara, un nuovo leak ci rivela quelle che saranno le differenze fra i due modelli.

Un nuovo leak evidenza le differenze fra Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra

Una delle principali differenze sarà che Samsung Galaxy Watch Ultra si rifarà a quanto visto con la serie S24, vantando una scocca in titanio anziché in alluminio, potendo così resistere meglio agli urti. Cambiano le dimensioni, con un quadrante da 40/44 mm per Watch 7 e uno da 47 mm per Watch Ultra, il ché si traduce in schermi da 1,3″/1,5″ e da 1,7″.

Cambiano anche le batterie, da 300/425 mAh sul modello base e da 590 mAh su quello più avanzato, che secondo i rumor dovrebbe garantire un’autonomia fino a 100 ore. Sembra smentita invece l’indiscrezione secondo cui l’Ultra sarebbe stato capace di resistere a immersioni fino a 100 metri di profondità, fermandosi a “soltanto” 50 metri. Un’altra smentita riguarda i tagli di memoria, visto che in precedenza si era vociferato che Watch Ultra potesse avere tantissima memoria interna.

Ecco il riepilogo di tutte queste caratteristiche:

Samsung Galaxy Watch 7 Samsung Galaxy Watch Ultra Dimensioni 40,4 x 40,4 x 9,7 mm e 28,9 grammi (40 mm)

44,4 x 44,4 x 9,7 mm e 33,8 grammi (44 mm) 47,4 x 47,1 x 12,1 e 60,5 grammi (47 mm) Materiali Cassa in alluminio

Schermo in vetro zaffiro Cassa in titanio

Schermo in vetro zaffiro Protezione IP68

10ATM fino a 50 metri

MIL-STD-810H IP68

10ATM fino a 50 metri

MIL-STD-810H Display Super AMOLED da 1,3″ (432 x 432 pixel) e 330 PPI (40 mm)

Super AMOLED da 1,5″ (480 x 480 pixel) e 327 PPI (44 mm) Super AMOLED da 1,5″ (480 x 480 pixel) e 327 PPI SoC Exynos W1000 a 3 nm, CPU 5-core Exynos W1000 a 3 nm, CPU 5-core Memorie 2 GB di RAM

32 GB di ROM 2 GB di RAM

32 GB di ROM Batteria 300 mAh (40 mm)

425 mAh (44 mm)

Ricarica rapida wireless 590 mAh

Ricarica rapida wireless Connettività Wi-Fi Dual Band

Bluetooth 5.3

GPS a doppia frequenza L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo

NFC Wi-Fi Dual Band

Bluetooth 5.3

GPS a doppia frequenza L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo

NFC Software One UI Watch 6.0

Wear OS 5.0 One UI Watch 6.0

Wear OS 5.0 Sensoristica Sensori BioActive (frequenza cardiaca e temperatura)

Sensore di luce e geomagnetico

Accelerometro, giroscopio, barometro

Microfono e speaker Sensori BioActive (frequenza cardiaca e temperatura)

Sensore di luce e geomagnetico

Accelerometro, giroscopio, barometro

Microfono e speaker

Per il resto, Samsung Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra condividerebbero il resto della scheda tecnica, anche se le immagini render rivelano ulteriori novità per tasti e cinturini. Se foste curiosi di sapere quanto costeranno in Europa, allora vi invitiamo a leggere l’articolo dedicato.

