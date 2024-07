Problemi per Samsung Galaxy Tab S10: lancio slittato, ma meno del previsto

Aggiornamento 16/07: nuove indiscrezioni sul possibile rinvio di un modello della serie Samsung Galaxy Tab S10, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Ogni anno, Samsung propone ai suoi utenti una nuova generazione di tablet, e questo 2024 sancirà il debutto della serie Samsung Galaxy Tab S10. Diversi mesi ci separano dal momento in cui questi dovrebbero esordire, ma grazie alle certificazioni ricevute possiamo già sapere alcuni dettagli preliminari.

Samsung Galaxy Tab S10, la serie di tablet riceve la prima certificazione in vista del lancio

Crediti: SafetyKorea

È l’ente sud-coreano SafetyKorea ad aver certificato il tablet siglato come EB-BX828ABE, che secondo le voci in rete sarebbe da ricollegare al modello Samsung Galaxy Tab S10+, come confermerebbe anche l’ente Bureau of Indian Standards. A essere certificata è la batteria, di cui non conosciamo l’amperaggio ma che non dovrebbe essere inferiore alla 10.900 mAh di Samsung Galaxy Tab S9+, S8+ ed S7+.

Purtroppo non sappiamo ancora i dettagli specifici sui futuri tablet Samsung, a partire dalla varietà dei modelli, anche se l’impressione è che ci saranno novità nella strategia dell’azienda. Innanzitutto, i modelli sarebbero meno del passato, e con una scheda tecnica inaspettata.

Come previsto, l’evento estivo Unpacked ci ha portato i vari Z Fold 6, Z Flip 6, Watch 7, Watch Ultra e Galaxy Ring, ma niente tablet. Come già si vociferava da mesi, l’azienda ha deciso di rimandarne la presentazione a causa di problemi nello sviluppo e produzione, perciò non abbiamo ancora una data ufficiale. Inizialmente si ipotizzava che il lancio fosse slittato a inizio 2025 assieme alla serie Galaxy S25, ma più recentemente il leaker Max Jambor ha detto che arriveranno a ottobre 2024.

