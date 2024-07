Samsung Galaxy Tab S10: sorpresa del SoC per tutti i modelli

Aggiornamento 19/07: adesso anche un noto leaker parla di quello che sarebbe il SoC dell’interna serie Samsung Galaxy Tab S10, trovate le sue affermazioni nell’articolo.

E se al posto di un SoC Exynos o Snapdragon ci fosse un microchip di MediaTek dentro alla serie Samsung Galaxy Tab S10? È questa l’ultima indiscrezione che prima è trasparsa dalla piattaforma di GeekBench e poi confermata dai leaker, dopo che il tablet nella sua variante Plus è apparso e lo ha fatto con una piattaforma hardware tutt’altro che prevedibile.

Samsung Galaxy Tab S10: tutta la serie avrà SoC MediaTek, per la prima volta

I don't think this is bad news. The D9300+ is still a very good performer. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 18, 2024

Siglato come SM-X828U, ergo in versione statunitense, Samsung Galaxy Tab S10+ si è fatto vedere su GeekBench con un SoC targato MediaTek, ovvero il Dimensity 9300+. È una soluzione prodotta da TSMC a 4 nm, dentro cui si celano una CPU octa-core molto potente (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2,0 GHz A720) e una GPU Immortalis-G720 MC12. Finora l’abbiamo visto in azione solamente su vivo X100S e X100S Pro, ma è soltanto questione di tempo prima di vederlo debuttare anche su Redmi K70 Ultra.

Se si parla di Samsung, sarebbe una trovata anomala. La serie Galaxy Tab S9 si basa interamente su Snapdragon 8 Gen 2, quella Tab S8 su Snapdragon 8 Gen 1, quella Tab S7 su Snapdragon 865, Tab S6 su Snapdragon 855/855+ e così via. Finora le alternative di MediaTek erano state adoperate solamente su modelli di fascia bassa come Samsung Galaxy Tab A9 e A7, perciò sarebbe una prima volta per l’azienda sud-coreana.

Per quanto la notizia potrebbe scontentare i più esigenti, col Dimensity 9300+ parliamo comunque di uno dei SoC più potenti in circolazione, con performance paragonabili e a volte superiori rispetto alla controparte Qualcomm. Anche perché l’insider Ice Universe ha specificato che il microchip di MediaTek sarà presente su tutti i modelli e non soltanto quello Plus, lasciando intendere che lo vedremo anche su S10 ed S10 Ultra. Bisognerà ancora attendere prima del loro lancio, ma meno del previsto.

